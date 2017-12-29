Итоги 2017: У российских портов две проблемы - рубль и урожай

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На фоне общей стабилизации экономики основными драйверами роста грузооборота российских портов стали уголь, зерно и контейнеры. Если перевалка экспортных грузов не снижалась даже в кризис, то после двухлетнего падения на фоне укрепления курса рубля и роста потребительского спроса в плюс вышли импортные грузы в контейнерах. В целом грузооборот морских портов РФ в 2017 году составит 780 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 9%.

Главные вызовы для отрасли - инфраструктурные ограничения и активность регуляторов, взявшихся за дедолларизацию портового сектора.

С места в карьер

Интерес к угольным портам в 2017 году возник не только благодаря рекордам перевалки. После того, как школьник из Находки во время "прямой линии" с президентом пожаловался на угольную пыль, нормы и способы перевалки угля заинтересовали не только отраслевых экспертов. Пережив информационную встряску, стивидоры установили датчики пыли, транслировали результаты замеров онлайн, но этим дело не ограничилось. Транспортная прокуратора и Росприроднадзор в регионах выдавали предписания, порты строили защитные стены и улавливающие пыль сетки, закупали пылеподавляющее оборудование. В Госдуме разработали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в портах, находящихся в населенных пунктах. К концу года стало понятно, что ключевым в проблеме является не открытый способ перевалки, а нахождение угольщиков в городской черте.

Решением проблемы угольной пыли на Дальнем Востоке занялся новый губернатор Приморья, хорошо знакомый с морской отраслью. В начале октября врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Власти Мурманской области в декабре заявили, что проблема может быть решена с реализацией проекта Мурманского транспортного узла и переводом "грязных грузов" с восточного берега Кольского залива, где расположен Мурманск, на западный.

Объем перевалки угля в российских портах в январе - ноябре вырос до 141,1 млн тонн (+13,3%). При этом дефицит портовых мощностей по перевалке угля только в Дальневосточном бассейне составляет 15-20 млн тонн. По мнению аналитика Raiffeisenbank Константина Юминова, основной вопрос для экспорта угля сейчас - это инвестиции в новые порты и модернизация существующих технических мощностей. Причем порты растут опережающими темпами, что критично для связанной с ними железнодорожной инфраструктуры, напоминает он.

Полный вперед

Проблема нехватки портовых мощностей и неразвитости транспортной инфраструктуры еще более остро встала перед экспортерами зерна. Его перевалка через морские порты к ноябрю выросла на 33,4%, до 43 млн тонн. Сократить дефицит портовой инфраструктуры позволил бы новый порт Тамань, но проект в 2017 году так и не стартовал.

Эксперты отмечают, что 2017 стал вторым подряд годом рекордного урожая, кроме того, остался переходный урожай прошлого года, излишки которого тоже надо экспортировать. Ожидается, что объемы перевалки зерна в текущем сельхозгоду (середина 2017- середина 2018 гг) будут еще выше.

Ограниченные инфраструктурные мощности морских терминалов заставляют грузовладельцев задуматься о новых маршрутах и способах перевозки. Одним из решений может быть отправка зерновых на экспорт в контейнерах. Так, "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в FESCO) использует специализированные 20-ти футовые контейнеры-зерновозы, которые транспортируются и обрабатываются с помощью стандартных перегружателей и портальных кранов. "В перспективе контейнеризация зерна - это прогрессивная идея", - считает Юминов, но отмечает, что она зависит от конъюнктуры глобального рынка, который сейчас не в лучшей форме из-за хорошего урожая в мире и превышения предложения над спросом. По мнению аналитика, перевозки в контейнерах рентабельны для качественных премиальных сортов, в то время как в России пока доминирует экспорт зерна 3-4 класса.

Радикальным решением, когда южные и дальневосточные порты "трещат по швам" и не справляются с узкими инфраструктурными "горлышками", может стать переориентация недогруженных контейнерных терминалов на Балтике под навалочные и насыпные грузы.

IT Port

После двухлетнего падения российский контейнерный рынок показал рост. По данным администрации Большого порта Санкт-Петербург, за 11 месяцев перевалка контейнеров выросла на 9%, до 1,75 млн TEU. Конъюнктура мирового фрахтового рынка, превышение тоннажа над спросом привели к снижению фрахтовых ставок, которые к концу 2017 года упал почти на четверть. В отличие от взлетов и падений фрахта в прошлом году, в течение 2017 года ставки в портах РФ снижались плавно. И если в начале года доставка контейнера из Китая в Россию через Санкт-Петербург стоила $3000, то в конце декабря, несмотря на сезонные и зимние надбавки, фрахт упал до $2200 за TEU.

"Рынок перевалки контейнеров, на котором по-прежнему сохраняется избыток мощностей, в следующем году продолжит расти", - полагает аналитик "Уралсиба" Денис Ворчик. По мнению аналитика "Ренессанс Капитала" Артема Ямщикова, в условиях восстановления рынка конкуренция между терминалами останется на высоком уровне. "Восстановительный двузначный рост в TEU на эффекте низкой базы прошлых лет снизится до high single digits - чуть менее 10%", - прогнозирует Юминов из Raiffeisenbank.

Главным мировым событием рынка контейнерных перевозок неожиданно стала не профильная отраслевая история, а масштабная кибератака, в результате которой пострадал Maersk. Основной удар пришелся на контейнерный и терминальный дивизионы, компания вынуждена была менять маршруты судов, поскольку на многих терминалах не было контроля над погрузочно-разгрузочными работами через IT-системы. В число проблемных вошли APMT терминалы в крупнейшем в Европе порту Роттердам. Компания заявила, что оценивает потери в результате хакерской кибератаки в $200-300 млн. Атака вируса Petya не миновала и российские офисы Maersk Line. Клиентов линии в портах Санкт-Петербург, Новороссийск, Калининград и Владивосток/Восточный предупредили о техническом сбое, были отключены все IT-системы. В течение нескольких дней рабочие телефоны и электронная почта ML были недоступны, сотрудники оформляли контейнеры по мобильным телефонам и альтернативным почтовым адресам на gmail.

Вопрос новой IT-реальности и информационной безопасности рано или поздно затронет каждого участника логистической транспортной цепочки, статья расходов на программное обеспечение переместится на верхние строчки в разделе "капитальные затраты", будет меняться кадровая политика. В ноябре акционеры Global Ports, в которой Maersk через APM Terminals владеет 30,75%, предложили ввести в совет директоров Ирину Кузнецову из INTTRA. Она долгое время работала в IBM в статусе глобального вице-президента, и именно через платформу INTTRA Maersk начал принимать первые букинги и восстановил работу после кибератаки.

Переходный период

В эпоху цифрового бума, когда мировой шиппинг тестирует технологии блокчейн и говорит о возможности применения биткойна, основным вызовом для российских стивидоров остается перевод тарифов в рубли.

В уходящем году ФАС продолжила агрессивную риторику в отношении портов. Помимо предписания "Приморскому торговому порту" (ПТП, терминал НМТП) перевести тарифы по перевалке нефти в рубли, регулятор обязал ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) и тритерминала Global Ports перечислить в бюджет почти 17 млрд рублей. В июне ФАС также признала ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина) нарушившим антимонопольное законодательство.

Стивидоры сразу заявили, что оспорят действия ФАС в суде. Первым обжаловал предписание регулятора Приморский порт. В июле суд признал недействительным решение ФАС в отношении НМТП о перечислении в бюджет 9,74 млрд руб. дохода. Позже апелляция оставила в силе решения первой инстанции по ПТП и НМТП без изменений. По мнению Констатина Юминова, в отношениях ФАС и НМТП остается нерешенным главный вопрос - будет ли штраф и в каком размере. Решать вопрос предстоит новому руководителю НМТП: 25 декабря акционеры компании утвердили новым гендиректором порта ставленника "Транснефти" Сергея Киреева.

По предписаниям регулятора Global Ports также должна была перечислить в бюджет внушительные суммы. Так, "Первый контейнерный терминал" был обязан заплатить 4,17 млрд рублей, "Петролеспорт" и "Восточная стивидорная компания" - 1,27 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно. Но Global Ports пошел другим путем. В декабре Арбитражный суд Москвы в закрытом режиме один за другим утвердил три мировых соглашения "дочек" компании с ФАС, не раскрывая, сколько денег стивидор перечислит в бюджет и сроки перехода на рублевые тарифы. Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что ведомство договорилось с GP об урегулировании спора, среди основных условий договоренности он отметил постепенный переход из долларов в рубли и кратное снижение размера штрафов. Последним будет рассмотрен иск UCL, рассмотрение которого отложено на 9 января для завершения работы над мировым соглашением.

Параллельно судебным процессам шли межведомственные обсуждения сроков перевода тарифов стивидоров в рубли. Участники стивидорного рынка и чиновники согласились, что во исполнение поручения президента Владимира Путина нужно постепенно переводить ставки перевалки из валюты в рубли, но с учетом конкретных обязательств компаний. В августе президент потребовал от профильных ведомств ускорить решение вопроса о переводе ставок стивидорных компаний из долларов в рубли. С соответствующим предложением к президенту на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада обратился глава ФАС Артемьев.

Осенью Минфин разработал и направил на согласование проект федерального закона о внесении изменений в ГК РФ. Законопроектом предлагается установить срок перехода на рублевые тарифы в морских портах РФ с 2018 года. При этом для российских компаний, имеющих по состоянию на начало 2018 года обязательства в валюте, принятые в целях реализации инфраструктурных инвестпроектов в морских портах, устанавливается переходный период до 2025 года. В октябре Минфин внес проект в правительство, но ведомства пока не пришли к единому мнению о длительности отсрочки, которую получат стивидоры с валютным долгом.

Аналитик "Уралсиба" Денис Ворчик отмечает, что действия ФАС по отношению к крупнейшим стивидорам стали одним из основных событий, произошедших в отрасли. По мнению Констатина Юминова, перевод тарифов в рубли является новым вызовом и важнейшей потенциальной угрозой для отрасли. "Если переход в рубли - дело решенное, то остается вопрос - какой механизм может быть заложен. Одна история - это корректировка тарифов вслед за курсом, другая - фиксация тарифов на год. В последнем случае это большие валютные риски для портовых операторов", - считает он.

Осенью замминистра транспорта Виктор Олерский сообщал, что формализация тарифного регулирования в морских портах не должна повлиять на договорные кампании стивидоров. Но неопределённость затянулась: по данным источников "Интерфакса", при отсутствии четких правил игры стивидоры работают с клиентами индивидуально. Так, некоторые компании подписали действующие договоры только на первый квартал 2018 года, другие пролонгировали контракты с тарифными оговорками. Большинство же пока тарифное решение не приняли.

Этот час мы приближали, как могли

Другой запоминающейся корпоративной историей стал постепенный выход FESCO из крутого пике. Рынок два года ждал, что находящаяся в техническом дефолте компания договорится с держателями евробондов и российских облигаций, вопрос был - на какой дисконт согласятся владельцы бумаг. О том, что договоренность о реструктуризации долга с держателями евробондов почти достигнута, в июне заявила глава "Суммы" Лейла Маммедзаде (группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП). В октябре FESCO сообщила, что согласовала с группой держателей евробондов условия реструктуризации и единовременную выплату $547,5 млн. Условия реструктуризации предусматривали, в том числе, привлечение группой инвестиций в капитал или долгового финансирования. Накануне ноябрьских праздников ВТБ подписал договор о предоставлении группе кредитной линии на сумму до $680 млн. После утверждения Лондонским судом схемы условий реструктуризации FESCO завершила реструктуризацию евробондов, выплатив их владельцам $551,7 млн.

Переговоры с держателями рублевых облигаций тем временем продолжались с переменным успехом. По облигациям серии БО-01 ДВМП трижды договаривался о переносе выплат. Последнее решение было принято в октябре 2017 года, тогда компании удалось договориться с держателями о переносе выплат на февраль 2018 года. В отличие от бумаг БО-01, по выпуску облигаций серии БО-02 компании удалось договориться о реструктуризации лишь с отдельными миноритарными держателями. При этом один из держателей бондов БО-02 - УК "Капиталъ" в феврале подал иск о банкротстве ДВМП. Однако в апреле арбитражный суд вернул УК заявление о признании ДВМП банкротом. В конце августа ДВМП предложило "Капиталу" мировое соглашение, но в октябре управляющая компания от него отказалась. "Мы владеем бумагами ДВМП в интересах нашего клиента - ФГКУ "Росвоенипотека". Предложенные компанией условия мирового соглашения - выкуп бумаг с 20%-ным дисконтом и отказ от выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, - для нас, как управляющей компании, неприемлемы, потому что наш клиент в таком случае все равно потеряет средства, а как минимум 50 российских офицеров останутся без квартир", - пояснял генеральный директор УК "Капиталъ" Вадим Сосков. В конце декабря президент FESCO Александр Исурин сообщил, что рассчитывает договориться с держателями облигаций БО-02 и БО-01 до конца I кварта 2018 г, отметив, что после этого компания полностью выходит из дефолта.

О том, что арабский портовый оператор DP World, партнером которого в РФ выступает Российский фонд прямых инвестиций, подал в ФАС ходатайство о приобретении около 39% акций FESCO, стало известно в сентябре. При этом ФАС сообщала, что покупка доли в FESCO иностранным инвестором может потребовать предварительного согласования правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В декабре Зиявудин Магомедов сообщал, что сделка не ожидается до конца 2017 года. "Сейчас обсуждаются заключительные условия и плюс формальные вопросы, связанные с разрешением ФАС и комиссии. Ну, и у нас еще остались вопросы", - сказал он. Рассмотрение сделки на правкомиссии может состояться в январе.

Рождественская распродажа

В отличие от долгожданных новостей FESCO, грядущая смена акционеров крупнейшего контейнерного холдинга Global Ports стала сюрпризом. Накануне католического Рождества основатели Н-Транса Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов (на паритетных началах владеют Transportation Investments Holding Limited) подписали соглашение о продаже 30,75% акций Global Ports группе "Дело" Сергея Шишкарева.

Для группы "Дело" это шанс постепенно из второго эшелона перейти в лидеры, считает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. "В долгосрочной перспективе "Дело" как стратегический инвестор может развивать актив или даже увеличить свой пакет. Условием дальнейшего увеличения будет согласие APM Terminals", - подчеркивает он. Аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова отмечает, что APM не использовала колл-опцион на покупку пакета у основателей Н-Транса, но и продавать свой пакет "Делу" вряд ли будет.

Завершение сделки ожидается в апреле, оно обусловлено выполнением ряда условий, включая получение антимонопольных согласований. Сумма сделки не раскрывалась, по мнению опрошенных "Интерфаксом" аналитиков и участников рынка, ее параметры предусматривают премию к рынку. "В результате покупки доли в Global Ports группа "Дело" получит выход на все три основные бассейна российского контейнерного рынка и сформирует крупнейший в России холдинг, управляющий терминалами на Балтике, Дальнем Востоке и Черном море", - говорит Денис Ворчик.