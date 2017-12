ГАЗ остановил производство на время новогодних каникул и отпуска

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Горьковского автозавода (ГАЗ, Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") уйдут в оплачиваемый отпуск с 9 января по 20 января 2017 года включительно, сообщает пресс-служба группы "ГАЗ".

"В 2018 году с 9 по 20 января включительно ГАЗ предоставит производственным работникам первые две из четырех положенных по закону недель ежегодного оплачиваемого отпуска", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что на ГАЗе последний рабочий день в текущем году перед новогодними каникулами - 29 декабря, первый рабочий день на производстве каникул и отпуска - 22 января.

По данным пресс-службы, во время отпуска на "ГАЗе" будут проведены работы по модернизации конвейеров и других производственных комплексов, необходимые для развития производства новых моделей автомобилей семейства Next с увеличенной грузоподъемностью: "ГАЗели Next 4,6" и "ГАЗона Next 10". Также во время корпоративного отпуска на предприятии пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства.

Как сообщалось ранее, в 2017 году сотрудники Горьковского автозавода уже уходили в корпоративный отпуск в начале года после новогодних каникул с 9 января по 22 января 2017 года включительно. Также ГАЗ приостанавливал работу производства на две недели на время корпоративного отпуска - с 10 по 23 июля включительно.

Группа "ГАЗ" объединяет 13 предприятий в 8 регионах России, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый элемент" Олега Дерипаски.