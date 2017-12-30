Главные новости
В РоссииФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в ПетербургеВ РоссииВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президентыМоскваМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей
Экономика

ГАЗ остановил производство на время новогодних каникул и отпуска

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Горьковского автозавода (ГАЗ, Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") уйдут в оплачиваемый отпуск с 9 января по 20 января 2017 года включительно, сообщает пресс-служба группы "ГАЗ".

"В 2018 году с 9 по 20 января включительно ГАЗ предоставит производственным работникам первые две из четырех положенных по закону недель ежегодного оплачиваемого отпуска", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что на ГАЗе последний рабочий день в текущем году перед новогодними каникулами - 29 декабря, первый рабочий день на производстве каникул и отпуска - 22 января.

По данным пресс-службы, во время отпуска на "ГАЗе" будут проведены работы по модернизации конвейеров и других производственных комплексов, необходимые для развития производства новых моделей автомобилей семейства Next с увеличенной грузоподъемностью: "ГАЗели Next 4,6" и "ГАЗона Next 10". Также во время корпоративного отпуска на предприятии пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства.

Как сообщалось ранее, в 2017 году сотрудники Горьковского автозавода уже уходили в корпоративный отпуск в начале года после новогодних каникул с 9 января по 22 января 2017 года включительно. Также ГАЗ приостанавливал работу производства на две недели на время корпоративного отпуска - с 10 по 23 июля включительно.

Группа "ГАЗ" объединяет 13 предприятий в 8 регионах России, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

Теги: ГАЗ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Криптовалюта Ripple стала второй по капитализацииКриптовалюта Ripple стала второй по капитализации
Основной конкурент эфир отстал более чем на $12 миллиардовПодробнее
Итоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газаИтоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газа
По мнению аналитиков, у ЕС не так много альтернатив российскому газу, главным козырем которого остаются низкие ценыПодробнее
Основатель Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годамОснователь Hermitage Capital Браудер заочно приговорен к девяти годам
Генпрокуратура направила в Интерпол обращение о задержании и экстрадиции бизнесмена в РФПодробнее
Итоги года: Ритейл и кризис зрелого возрастаИтоги года: Ритейл и кризис зрелого возраста
На внимание и кошелек покупателя претендует все больше компаний, в том числе набирающие популярность онлайн-магазиныПодробнее
"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей
Глава компании сообщил Владимиру Путину, что речь идет примерно о 70 тысячах фанатовПодробнее
Итоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризисаИтоги 2017: Число IPO в мире выросло до максимума с финансового кризиса
Мировые биржи провели самое значительное число первичных размещений акций со времен финансового кризисаПодробнее
Итоги 2017: Как отрегулировать черную кошку в темной комнате, когда ее там нетИтоги 2017: Как отрегулировать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет
Еще несколько лет назад власти не задумывались о подведении законодательной базы под криптовалютыПодробнее
Минфин прописал в новом законе признание майнинга криптовалют предпринимательствомМинфин прописал в новом законе признание майнинга криптовалют предпринимательством
Согласно представленному на общественном совете документу, занимающиеся майнингом граждане должны будут регистрироватьсяПодробнее
Итоги 2017: Железная дорога, команда ФАСИтоги 2017: Железная дорога, команда ФАС
В российской железнодорожной отрасли в отсутствие громких корпоративных новостей на первый план в 2017 году вышли регуляторыПодробнее
Итоги 2017: Как автопром справляется с ростом рынка и сокращением господдержкиИтоги 2017: Как автопром справляется с ростом рынка и сокращением господдержки
Надежды на восстановление автомобильного рынка России наконец начали оправдыватьсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 декабря6 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Виды уходящего года13 фото
28 декабря
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в ПетербургеВ РоссииВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президентыМоскваМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейВ России"Роскосмос" подвел итоги работы за 2017 годВ РоссииАвтобус въехал в остановку в МосквеВ миреНефть заканчивает год на многолетнем максимуме

Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство

Пассажиры пострадавшего от удара молнии авиарейса из Грузии в Грецию доставлены в город Кавала на автобусах

Два человека ранены в результате стрельбы в центре Москвы

Сообщения о минировании двух торговых центров в Волгограде оказались ложными

Информация о минировании торговых центров в Саратове не подтвердилась

Порядка 700 человек эвакуировано из торгового центра в Москве после анонимного сообщения

Взрывных устройств в торговых центрах и здании аэропорта Нижнего Новгорода не обнаружено

Посетителей двух торговых центров Саратова эвакуировали из-за анонимных звонков

С начала года подписано более 1 тысячи соглашений о присоединении населенных пунктов Сирии к режиму прекращения боевых действий

В текущем году населению страны передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тысяч тонн Подробнее

Мужчина, захвативший харьковское отделение "Укрпочты", обезврежен

Торговые центры Екатеринбурга возобновили работу, прерванную сообщениями о возможных минированиях

В РПЦ пообещали не заставлять школьников изучать основы религиозных культур

В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа

Два торговых центра в Волгограде эвакуировали после сообщений о минировании

Что случилось за день: суббота, 30 декабря

Задержание исполнителя теракта в Петербурге, отказ ВС РФ допустить Навального до выборов и 300 электробусов для Москвы Подробнее

Пять ТЦ в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за сообщений о минировании

В Воронеже эвакуировали несколько торговых центров

Трех женщин и двух детей освободили из захваченного отделения почты в Харькове

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло близ Алматы

В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт и торговые центры

Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националист

Задержанным по подозрению в петербургском теракте оказался местный националистПо данным источника, задержанный причисляет себя к оккультному движению "Нью Эйдж" Подробнее

Супруга муфтия Дагестана официально выдвинута кандидатом в президенты РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru