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Россия приняла на себя председательство в органах ЕАЭС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Россия приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018 год.

Речь идет, в частности, о Высшем Евразийском экономическом совете, который собирается на уровне президентов, о Евразийском межправительственном совете, собирающемся на уровне премьеров, а также Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), состоящем из заместителей председателей правительств.

Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита.

В прошлом году во всех трех структурах председательствовала Киргизия и ее представители.

Теги: Россия, ЕАЭС
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