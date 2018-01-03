Рубль укрепился к доллару в начале торгов 3 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, а евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая высокие цены на нефть и спрос инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,42-57,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,46 руб./$1 (-17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом вырос до 69,30 руб./EUR1 (+5 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 7 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,02 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 43,32 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов 3 января благодаря высоким мировым ценам на нефть, а также спросу мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции (накануне заметно выросли депозитарные расписки, а во вторник утром умеренный рост демонстрируют и основные российские фондовые индексы).

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в среду после снижения днем ранее. Тем не менее, котировки остаются вблизи двухлетних максимумов. Опасения относительно перебоев с поставками в Северном море и Ливии несколько ослабели. Тем не менее, продолжающиеся седьмой день акции протеста в Иране оказывают поддержку нефтяному рынку.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве подешевели всего на 0,05% - до $66,54 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на 0,45% и составляла $66,57 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль утром в среду выросли на 0,02% - до $60,38 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на 0,08% и составляла $60,37 за баррель. Последний рабочий день 2017 года WTI завершила на отметке $60,42 за баррель, что является самым высоким уровнем с июня 2015 года. За прошлый год этот сорт нефти подорожал на 12,5%. Brent увеличилась в цене в 2017 году на 18%.