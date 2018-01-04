Рубль немного укрепился к доллару и евро благодаря растущей нефти

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне растущей нефти, обновляющей максимумы с конца 2014 года.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,10-57,20 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,19 руб./$1 (-3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом снизился до 68,7475 руб./EUR1 (-9,25 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5,8 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 62,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,02 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 11,93 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 4 января благодаря растущим мировым ценам на нефть, а также спросу мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции (основные российские фондовые индексы открылись в четверг ростом на 0,2-0,3% после повышения на 2-2,5% накануне).

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг и торгуются близко к максимальным отметкам за три года на сигналах очередного сокращения запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,43% - до $68,13 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,78% - до $62,11 за баррель. Накануне Brent подорожала на 1,91% - до $67,84 за баррель, стоимость WTI поднялась на 2,09% - до $61,63 за баррель. Обе марки завершили торги в среду на рекордных отметках с декабря 2014 года.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики страны будут обнародованы в четверг в 19:00 мск, и эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,7 млн баррелей. Запасы бензина в США, как ожидается, выросли за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей. Кроме того, как показывает опрос, проведенный агентством Bloomberg, добыча нефти в странах ОПЕК в декабре не изменилась по сравнению с ноябрьским уровнем.