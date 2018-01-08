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Экономика

Минэкономразвития РФ назвало безосновательными претензии ЕС за недопуск свинины

Россия в ответ намерена созвать панель арбитров в ВТО на предмет анализа выполнения этого решения, которое, подчеркивают в ведомстве, Москва уже выполнила

Минэкономразвития РФ назвало безосновательными претензии ЕС за недопуск свинины
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Заявка Евросоюза в ВТО о возможной компенсации от РФ в размере 1,4 млрд евро в год безосновательна, так как Россия уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору об ограничениях на импорт свиней из ЕС, заявил "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, комментируя появившуюся информацию о соответствующем требовании ЕС.

"Не ясно на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров", - сказал Медведков.

Он добавил, что РФ намерена созвать панель арбитров в ВТО на предмет анализа выполнения этого решения. Панель состоит из независимых экспертов в области международной торговли, ее состав определяется гендиректором ВТО. О том, что ВТО направила в арбитраж заявку ЕС о компенсации в размере 1,4 млрд евро с ежегодной индексацией на 15% из-за запрета РФ на ввоз живых свиней со ссылкой на европейских чиновников написало издание Politico.

"Наш встречный ход - это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет. Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно, мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций", - сообщил он.

При этом Медведков пояснил, что "речь идет не о возможном штрафе, как пишут некоторые СМИ, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО". По его словам, к расходам бюджета возможная мера ЕС отношения не имеет.

"Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары, или введение количественных ограничений импорта и прочее. ЕС просит предоставить ему право на отзыв уступок в указанном объеме 1,4 млрд евро импорта из России. Решение о предоставлении права на введение меры примут арбитры ВТО. Воспользуется им ЕС или нет - это вопрос ЕС. Какие уступки и в каком объеме будут отозваны - вопрос для арбитров. Мы будем активно участвовать в этом обсуждении", - пояснил Медведков ход дальнейших процедур.

Теги: Минэкономразвития, ЕС, Евросоюз, ВТО
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