"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada в среднем на 2,5%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" в январе подняло цены на все модельные линейки Lada, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

"Средневзвешенное повышение цен составило 2,5% и затронуло все семейства (автомобилей - ИФ)", - сказал представитель компании.

"АвтоВАЗ" не прогнозирует снижение спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на "авто" нового года производства, и мы не потеряем в ценовой конкурентоспособности", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в начале 2017 года "АвтоВАЗ" также поднимал цены на все модельные линейки Lada, базовые комплектации тогда подорожали на 1-3%.