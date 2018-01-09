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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил позитивную динамику минувшей недели на фоне сохраняющегося общемирового ралли, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2215,61 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1224,15 пункта (+0,4%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 56,99 руб./$1 (+0,01 рубля).

В лидерах роста выступают акции АФК "Система" (+1,6%), "Распадской" (+1,4%), "Норникеля" (+0,9%), "Башнефти" (+0,7%), "Мечела" (+0,7% и +0,8% "префы"), ВТБ (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,4%).

Просели бумаги "РусАла" (-2,8%), "префы" "Башнефти" (-0,3%), "Транснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%).

В США в начале текущей недели индексы в основном подросли: Dow Jones просел менее чем на 0,1%, а S&P 500 и Nasdaq выросли пятую сессию подряд и обновили исторические максимумы.

Аналитики сохраняют позитивный взгляд на рынок акций США, в том числе благодаря принятой в конце прошлого года налоговой реформе, а также повышению цен на сырьевые товары и стабильным макроэкономическим данным.

В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что рассчитывает на четыре повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2018 году благодаря сильным статданным.

В интервью в субботу ее коллега из ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что центробанку США следует поднять ставку трижды в этом году, поскольку налоговая реформа подстегнет рост экономики. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федрезерв должен продолжить повышение процентных ставок, но более медленными темпами, чем в 2017 году.

На этой неделе в США стартует очередной сезон квартальной отчетности. В пятницу финансовые результаты опубликуют крупнейшие финкомпании Уолл-стрит - BlackRock, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Во вторник в Азии преобладает рост индексов (выросли Япония и Китай). Японский рынок, не работавший в понедельник в связи с праздником (День совершеннолетия), вырос на акциях технологических компаний, гонконгский фондовый индикатор демонстрирует рост 11-ю сессию подряд, что является самым длительным периодом его увеличения с 1999 года.

Японский Nikkei 225 (+0,5%) сократил подъем в ходе торгов после того, как Банк Японии уменьшил объем выкупа облигаций в рамках регулярных операций по приобретению на рынке бумаг со сроками погашения через 10-25 лет впервые с 28 декабря 2016 года. Такой шаг был расценен инвесторами как ужесточение кредитно-денежной политики японским центробанком, пишет MarketWatch. Объем выкупа был уменьшен на 5% - до 190 млрд иен ($1,7 млрд).

Это привело к укреплению иены относительно доллара США, что ослабило рост японского рынка акций.

Нефть утром во вторник продолжает дорожать после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США, уровень цен Brent на $0,7 выше, чем при закрытии российского рынка акций в минувшую пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК во вторник составила $68,12 за баррель (+0,5% и +0,2% в понедельник), февральская цена WTI - $62,16 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне).

Данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на неожиданное сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю на 5 единиц (до 742 установок), что говорит о потенциальном снижении добычи нефти.

Тем временем спекулятивные игроки делают ставку на дальнейший рост цен на нефть. Чистые длинные позиции на нефть Brent на прошлой неделе увеличились до рекордного уровня, свидетельствуют данные Commerzbank.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи может подрасти на 0,2-0,3%, к 2210-2215 пунктам. Ближайшими поддержками выступят уровни 2200 и 2190 пунктов, сопротивлениями - 2220 и 2240 пунктов.

После умеренно позитивного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации. Для продолжения активных покупок российскому фондовому рынку может понадобиться более весомая поддержка со стороны внешнего фона. Выхода ключевой иностранной макроэкономической статистики на вторник не запланировано. Вечером ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Кирилл Яковенко, американский фондовый рынок с начала года вырос более чем на 2%, это создает позитивный внешний фон многим рынкам.

Во вторник российский рынок акций продолжит подъем, индекс РТС может прибавить 0,5-1%, также подорожает рубль. На динамику торгов вечером могут повлиять данные по числу открытых вакансий в США (18:00 по Москве). В целом безработица в США находится на минимумах за последние 17 лет.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Норникеля", Сбербанка и "Роснефти" , которые пробили локальные линии сопротивления и могут продолжить среднесрочный восходящий тренд.

Теги: МосБиржа, РТС
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