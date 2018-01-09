Рубль вырос к бивалютной корзине следом за дорожающей нефтью

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине следом за продолжающей дорожать нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,99-57,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,99 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом упал до 68,23 руб./EUR1 (-44,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 19,48 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 60,77 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 63,68 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к бивалютной корзине на старте торгов вторника следом за рынком нефти, цены на которую продолжают повышаться после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США. Опережающее снижение евро объясняется снижением котировок единой европейской валюты на Forex после достижения ею в паре с долларом четырехмесячных максимумов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 поднялась на 0,52 - до $68,13 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,73% - до $62,18 за баррель. По итогам прошлой недели нефть Brent выросла в цене на 1,1%, WTI - на 1,7%.

Данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на неожиданное сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю на пять единиц - до 742 установок. Уменьшение числа действующих установок говорит о потенциальном снижении добычи нефти, что поддерживает рынок.