Продажи автомобилей в Китае выросли до рекорда 27-й год подряд

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Китае увеличились до рекордного уровня по итогам 27-го года подряд, и рост, как ожидается, продолжится в текущем году.

В последний раз снижение продаж машин в Китае было отмечено в 1990 году.

Продажи легковых автомобилей, внедорожников и универсалов в 2017 году увеличились на 1,5% - до 24,2 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

В декабре в стране было продано 2,8 млн автомобилей, что на 0,6% больше, чем годом ранее.

Продажи машин, работающих на альтернативных видах топлива, в декабре выросли по итогам 11-го месяца подряд, превысив 100 тыс., сообщает CPCA.

Согласно прогнозу организации, в 2018 году темпы роста продаж автомобилей в Китае ускорятся примерно до 4% в годовом выражении благодаря увеличению спроса на машины в городах и провинциях, расположенных в глубине страны, на фоне усиления экономического подъема.

Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком, а также самым быстрорастущим рынком для машин, работающих на альтернативных видах топлива, что обусловлено политикой властей по увеличению использования "чистой" энергии, пишет агентство "Синьхуа".

Ранее агентство сообщало, что правительство КНР намерено установить предельный срок, до которого автопроизводители смогут выпускать и продавать машины, работающие на традиционных видах топлива.

Власти страны уже потребовали от автомобильных концернов с 2019 года начать наращивание доли производства энергоэффективных автомобилей.

Автопроизводители, включая Volkswagen AG и Ford Motor Co., объявили о масштабных планах инвестиций в выпуск автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, в КНР.

Так, Volkswagen объявил в ноябре, что инвестирует более 10 млрд евро совместно с партнерами в разработку таких машин в Китае в период до 2025 года, Ford нацелен на инвестиции в 5 млрд юаней ($769 млн).