Индекс МосБиржи отыграл все потери 2017 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник поднялся до 2233 пунктов, полностью отыграв потери минувшего года за счет ралли вслед за мировыми площадками в начале января.

К 11:24 по Москве во вторник индекс МосБиржи вырос до 2233 пунктов (+1,2%). Закрытие 2016 года прошло на отметке 2232,72 пункта, потери индикатора в 2017 года составили 5,5%.

Индекс РТС к этому часу вырос до 1232,25 пункта (+1%) - максимум с сентября 2014 года.

Доллар днем во вторник вырос до 57,11 рубля (+0,13 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции АФК "Система" (+2,5%, "Газпрома" (+2,4%), ВТБ (+2,2%), "Татнефти" (+1,98%), "Аэрофлота" (+1,8%) и обновившие свои максимумы акции Сбербанка (+1,7%, до 242,72 рубля).