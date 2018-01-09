ВТБ перевел европейские "дочки" на единую лицензию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Группа ВТБ завершила перевод своих европейских подразделений в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию, объединенная структура будет работать под названием VTB Bank (Europe) SE с головным офисом во Франкфурте-на-Майне, говорится в сообщении ВТБ.

"Решение использовать инновационную организационно-правовую форму - Societas Europaea (SE), то есть компании, учрежденной в соответствии с корпоративным правом ЕС, полностью соответствует стратегии группы ВТБ по развитию присутствия в Европе, одном из приоритетных регионов для группы за пределами России", - отмечает ВТБ.

Процедура слияния, включая закрытие офиса во Франции и регистрацию филиала VTB Bank (Europe) SE в Вене, была одобрена Европейским центральным банком и местными регуляторами.

В состав VTB Bank (Europe) SE также вошла розничная онлайн-платформа в Германии - VTB Direktbank. Офис ВТБ в Париже был закрыт.

"Реорганизация будет способствовать созданию единой правовой и операционной инфраструктуры, а также консолидации поддерживающих функций. Кроме того, централизация откроет доступ к продуктовому портфелю банка для всех европейских клиентов, позволит усилить команду и оптимизировать ресурсы", - указывает ВТБ.

По оценкам банка, экономия издержек от объединения составит около 40 млн евро в год, что соответствует примерно 40% общего объема текущей базы расходов европейских подразделений. Кроме того, новая структура позволит значительно повысить эффективность управления ликвидностью и капиталом, заявили в ВТБ.