Цинк подорожал до максимума с 2007 г. на фоне снижения запасов металла

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цена цинка во вторник выросла до максимума за 10 лет на фоне снижения глобальных запасов металла.

На торгах в Лондоне цинк подорожал на 0,4% - до $3400 за тонну, что является максимумом с 2007 года.

Стоимость фьючерсов на цинк в Китае во вторник выросла на 1,1% - до 26350 юаней ($3579) за тонну.

Цена цинка росла почти каждый день с 19 декабря 2017 года, она увеличилась более чем вдвое с начала 2016 года - после того, как многие производители металла сократили его добычу из-за низких цен, сообщает агентство Bloomberg.

Снижение добычи и устойчивый спрос на цинк в Китае привели к сокращению запасов металла в Лондоне до минимального уровня с 2008 года, в Шанхае - до минимума с 2009 года.

"Растут опасения нехватки металла", поскольку его запасы в Лондоне находятся на исключительно низком уровне, отмечает аналитик SMM Information & Technology Co. Лю Мэнюэ.

"Участники рынка сходятся во мнении, что цена цинка останется высокой в первом полугодии, поскольку напряженность в поставках металла сохраняется, - говорит эксперт. - Однако напряженность ослабнет позднее, когда добыча будет увеличиваться".

Рост цен на металл, как ожидается, будет способствовать увеличению добычи цинка.

В декабре прошлого года Glencore Plc объявила, что возобновит часть операций по добыче цинка, приостановленных в 2015 году.

В частности, Glencore планирует восстановить добычу на руднике Lady Loretta в Австралии в первом полугодии 2018 года. В целом компания увеличит производство цинка на 195 тыс. тонн в 2018-2020 гг.

Цена меди в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) во вторник увеличилась на 0,6%, никель также подорожал на 0,6%, алюминий - на 0,1%.

Индекс шести основных металлов, торгуемых на LME, на прошлой неделе снизился на 1,5%. По итогам 2017 года он подскочил на 29%, что является максимальным подъемом с 2009 года.

Цена золота с немедленной поставкой на торгах во вторник опустилась на 0,4% - до $1314,8 за унцию. Серебро подешевело на 0,5%, до $17,0540 за унцию, платина стабильна на уровне до $972,85 за унцию, палладий подорожал менее чем на 0,1%, до $1102,30 за унцию.