Структура Газпромбанка подала в ФАС ходатайство на покупку газовых активов "АЛРОСА"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от структуры Газпромбанка ходатайство на покупку газовых активов "АЛРОСА" .

"Поступило ходатайство от ООО "Статус" (структура Газпромбанка - ИФ), оно будет рассмотрено в положенные законом сроки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

Ранее в ведомстве также сообщали о поступлении ходатайства от "НОВАТЭКа" . Аналогичные документы от "Роснефти" , по данным пресс-секретаря нефтяной компании Михаила Леонтьева, были отправлены в ФАС, однако в ведомстве их получение не подтвердили.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" 22 декабря одобрил продажу газовых активов ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") на открытом аукционе, а также основные сроки и параметры проведения торгов. На аукцион единым лотом выставляются 100%-ные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания".