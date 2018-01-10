Toyota и Mazda выбрали штат Алабама для строительства завода за $1,6 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Японские автопроизводители Toyota Motor и Mazda Motor планируют совместно инвестировать $1,6 млрд в строительство завода в городе Хантсвилл в штате Алабама. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

О решении построить совместно завод было объявлено в августе, однако где он будет находиться, не сообщалось.

Ожидается, что открытие завода, запланированное на 2021 год, создаст 4 тыс. новых рабочих мест. На предприятии будет выпускаться около 300 тыс. автомобилей в год, преимущественно Toyota Corolla и кроссоверы Mazda.

Отмечается, что в Алабаме действуют три других крупных завода по производству автомобилей, принадлежащие немецкой Daimler, японской Honda и южнокорейской Hyundai. Daimer в сентябре сообщила о планах инвестировать дополнительно $1 млрд в расширение мощностей на своем предприятии в этом штате.

Кроме того, в Хантсвилле находится крупнейший в мире завод Toyota по производству двигателей. В 2016 году на нем было выпущено свыше 702 тыс. двигателей.

Акции Mazda в среду подорожали на 0,7%, бумаги Toyota выросли в цене на 2,2%.