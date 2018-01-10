Tele2 и Com Hem сольются и образуют второго по величине сотового оператора в Швеции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Шведская телекоммуникационная компания Tele2 сообщила о планах совершить слияние с конкурентом Com Hem AB.

Как говорится в пресс-релизе Tele2, в рамках сделки, которая будет оплачена денежными средствами и акциями компании, стоимость акции Com Hem была оценена в 146 шведских крон ($17,74), что на 11,8% выше котировок на закрытие торгов во вторник. Стоимость всей компании составляет порядка $3,3 млрд.

После слияния акционеры Com Hem станут обладателями примерно 26,9%-ной доли в объединенной компании. Возглавит ее CEO Com Hem Андерс Нильссон.

Ожидается, что синергия от сделки составит порядка 900 млн шведских крон в течение пяти лет после ее закрытия, которое намечено на второе полугодие 2018 года.