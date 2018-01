Bloomberg узнал о планах Nestle продать кондитерский бизнес в США за $2,8 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, близка к соглашению о продаже американского бизнеса по выпуску кондитерских изделий итальянской компании Ferrero за $2,8 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, две компании могут подписать соглашение уже в воскресенье.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Nestle приняла окончательное решение продать американский кондитерский бизнес, выручка которого в 2016 году составила порядка 900 млн швейцарских франков ($915 млн).

В число брендов американского подразделения Nestle по выпуску кондитерских изделий входят популярные на внутреннем рынке бренды шоколада Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, SkinnyCow, Raisinets, Chunky, OhHenry! и SnoCaps, локальные бренды других кондитерских изделий, в том числе SweeTarts, LaffyTaffy, Nerds, FunDip, PixyStix, Gobstopper, BottleCaps, Spree и Runts, а также международный бренд шоколада Crunch.

Nestle является третьим по рыночной доле производителем кондитерских изделий в мире после Mars Inc. и Mondelez International Inc. В США компания занимает четвертое место, здесь ее опережает еще и Hershey Co.