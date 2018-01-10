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Объем торгов на "Московской бирже" в 2017 году вырос на 4,4%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 4,4% до 882,6 трлн рублей, следует из информации на сайте биржи.

В частности, оборот фондового рынка "Московской биржи" в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 48,2% - до 35,4 трлн рублей.

В том числе оборот на рынке облигаций увеличился на 79,4%, до 11,6 трлн рублей. Основной вклад в рост оборота этого рынка внесло размещение однодневных облигаций (рост в 6,9 раза, до 8,3 трлн рублей).

В то же время объем операций на рынке акций, депозитарных расписок и паев снизился в 2017 году на 1%, до 9,2 трлн рублей.

Общий прирост совокупного оборота торгов биржи в прошлом году был обеспечен операциями на денежном рынке - их оборот увеличился на 13,0%, до 377,1 трлн рублей.

На валютном рынке объем торгов вырос на 5,4% - до 347,7 трлн рублей, на срочном рынке оборот снизился на 26,7% - до 84,5 трлн рублей.

В декабре 2017 года совокупный оборот на бирже составил 71,5 трлн рублей, что на 1,5% больше, чем в ноябре, и на 20,2% меньше, чем в декабре 2016 года.

При этом в декабре 2017 года число рабочих дней (21) было таким же, как в ноябре, и меньшим, чем в декабре 2016 года (22).

Среднедневной объем торгов на валютном рынке "Московской биржи" в долларовом эквиваленте в декабре составил $24,2 млрд, что на 10,0% больше, чем в ноябре ($22,0 млрд), и на 7,1% больше, чем в декабре 2016 года ($22,6 млрд).

Среднедневные клиентские остатки в декабре увеличились по сравнению с ноябрем на 9,1%, а по сравнению с декабрем 2016 года - снизились на 12,9%.

Теги: Московская биржа
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