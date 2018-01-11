Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,01-0,1%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних факторов - внешние фондовые площадки прервали ралли, но нефть остается на 3-летних максимумах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,01-0,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2232,08 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1233,08 пункта (-0,1%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 57,03 руб./$1 (без изменений).

В лидерах снижения выступают акции "РусАла" (-0,7%), АФК "Система" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "префы" "Мечела" (-0,7%), "Ростелекома" (-0,4%) и "Татнефти" (-0,4%). Подросли бумаги "Мосбиржи" (+0,9%), "Россетей" (+0,8%), "Башнефти" (+0,7% и +0,4% "префы"), "Транснефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%).

Индексы в США накануне просели впервые с начала года, инвесторы взяли паузу и фиксируют прибыли после длительного подъема рынка акций, пишет MarketWatch. Фондовый индекс S&P 500 бил рекорды по итогам каждой из первых шести торговых сессий в этом году, что отмечалось лишь в 1964 году и считается самым успешным началом года. Внимание трейдеров направлено на рынок гособлигаций США: доходность десятилетних US Treasuries приблизилась к 2,6% на сообщениях СМИ о том, что Китай может замедлить или приостановить покупки казначейских облигаций США.

Между тем, государственное валютное управление Китая (SAFE), являющееся частью центрального банка, в четверг опровергло сообщения о том, что Пекин планирует замедлить покупки американских гособлигаций или полностью прекратить их. Соответствующее заявление пресс-службы размещено на официальном сайте ведомства. SAFE подчеркивает, что управление инвестициями осуществляется с целью диверсификации, а также сохранения и повышения стоимости активов, при этом учитывается рыночная конъюнктура. На протяжении большей части 2017 года Китай наращивал вложения в US Treasuries. Согласно данным министерства финансов США, на конец октября объем китайских инвестиций был близок к $1,2 трлн. Гособлигации США всех сроков обращения в четверг перешли к росту на заявлениях SAFE, доходность снижается.

Ухудшению настроя инвесторов в США накануне также способствовало сообщение Reuters о том, что Канада ожидает объявления американским президентом Дональдом Трампом об отказе США от участия в Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА) уже в этом месяце. Рост торгового протекционизма в США назывался многими инвесторами в качестве возможного негативного фактора для американского рынка акций в 2018 году.

В четверг в Азии преобладает снижение индексов, Япония и Гонконг просели впервые с начала года. Котировки бумаг экспортеров падают, отыгрывая резкое укрепление иены относительно доллара США, отмеченное по итогам предыдущей сессии. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая в столице Камбоджи Пномпене, заявил, что китайская экономика выросла примерно на 6,9% в 2017 году. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 6,7% в 2016 году. Ли Кэцян связал усиление экономического подъема в 2017 году c проведенными правительством структурными реформами

Тем временем нефть Brent утром в четверг стабильна и находится выше $69 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $69,1 за баррель (-0,1% и +0,6% в среду), февральская цена WTI - $63,5 за баррель (-0,1% и +1% накануне). По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,9 млн баррелей - больше ожиданий рынка. При этом резервы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей. Добыча нефти в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Минэнерго существенно пересмотрело базовые параметры расчета, что стало одной из причин резкого снижения. С начала декабря нефть подорожала почти на 13%.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, утром вероятна нейтральная динамика индекса МосБиржи - в коридоре 2230-2235 пунктов. Ближайшими поддержками выступят уровни 2220 и 2200 пунктов, сопротивлениями - 2240 и 2250 пунктов.

После нейтрального открытия наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние бокового движения, чему способствует неопределенное состояние внешнего фона. В качестве основного фактора риска для локального рынка выступает вероятность развития коррекционного спада фьючерсов на нефть от достигнутых накануне долгосрочных максимумов. Вечером влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 по московскому времени).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, Китай опубликовал официальное заявление, согласно которому планы по отказу от покупок американских казначейских обязательств отсутствуют. Впрочем, в финансовой прессе также высказываются мнения о том, что Пекин неофициально тестирует терпимость США перед докладом об американском импорте. В частности, значительная часть доклада будет посвящена импорту стали и алюминия.

В целом, ситуацию на внешних рынках эксперт также оценивает как нейтральную. Неожиданное снижение добычи нефти в США поддерживает нефть, что обещает стабильность российского рынка акций в начале торгов. Рубль также продолжит торговаться в узком диапазоне 56,75-57,25 руб./$1.