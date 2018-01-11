АФК "Система" продала Москве долю в "Москапстрое"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - АФК "Система" продала Москве свою долю в "Москапстрое" - компании, которую столичные власти намерены задействовать в программе реновации жилфонда в качестве технического заказчика.

У "Системы" было 30% в АО "Москапстрой", летом прошлого года Федеральная антимонопольная служба согласовала приобретение подконтрольным правительству Москвы "Мосинжпроектом" почти 100% акций компании. В новом списке аффилированных лиц АФК "Москапстроя" и ряда связанных с ним компаний нет, основания для их включения в группу "Системы" отсутствуют с октября, сказано в документе.

"Система" в октябре вышла из этого актива, подтвердил "Интерфаксу" представитель АФК, не раскрыв параметры сделки. Долю в "Москапстрое", как и планировалось, приобрели структуры правительства Москвы, сказал источник, близкий к "Системе".

"Москапстрой" примет участие в программе реновации жилого фонда в качестве технического заказчика, у компании "большой потенциал в части строительства в условиях плотной городской застройки", говорил ранее журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Москапстрой" - инжиниринговая строительная компания, в которую входят более 25 дочерних предприятий, специализирующихся на строительстве жилой и коммерческой недвижимости, инженерных коммуникаций, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.