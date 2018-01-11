ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 12 января, составляет 56,9957 руб./$1. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,21%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 12 января, составляет 68,0586 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,26%.