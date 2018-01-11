Экономика

ФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"

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По данным ведомства, доход картеля превысил 25 млрд рублей, это крупнейшее дело в сфере строительства

ФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против компаний, занятых строительством взлетно-посадочных полос целого ряда аэропортов, общий доход которых превысил 25 млрд рублей, заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

"Вчера мы возбудили дело в отношении ПАО "Трансстроймеханизация" и ЗАО "Трест Камдорстрой". Это строительство взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов. По нашим предварительным данным, доход картеля - свыше 25 млрд рублей. Это порядка 6-7 аэропортов, которые попали в сферу рассмотрения. На сегодняшний день это крупнейшее дело в сфере строительства", - сказал Тенишев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По его словам, на фоне выявленных нарушений в ФАС принято решение проверить стройки аэропортов на Дальнем Востоке.

"Помните, вице-премьер Трутнев объявил, куда пропали деньги на строительство дальневосточных аэропортов? Вот сейчас будем разбираться. Заодно и дальневосточные аэропорты посмотрим в рамках уже нашего возбужденного антимонопольного дела", - сказал Тенишев.

Как заявлял ранее вице-премьер РФ, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, более половины средств, выделенных на развитие аэропортов ДФО еще в 2013 году (64 из 106 млрд руб.), были перераспределены на другие цели, в связи с чем аэропорты не были построены или реконструированы.

В "Транстроймеханизации" (ТСМ) заявили, что пока компания не получала уведомления ФАС. "ТСМ сегодня является одной из немногих компаний на российском инфраструктурном рынке, способной качественно в срок и в жестком соответствии с ценой контракта реализовывать проекты в сфере строительства плоскостной инфраструктуры аэропортов. ТСМ не участвует в картельных сговорах и работает в соответствии с требованиями законодательства и рыночными условиями. Компания готова максимально взаимодействовать с ФАС и предоставить всю необходимую информацию для оценки ситуации и объективного расследования", - заявил "Интерфаксу" представитель компании.

"Трансстроймеханизация" (ТСМ) входит в группу "Мостотрест", занимается строительством и модернизацией объектов транспортной инфраструктуры в РФ, включая автомобильные дороги, аэродромы, промышленные и гидротехнические сооружения. В частности, занимается реконструкцией аэродромных комплексов в столичных аэропортах "Внуково", "Шереметьево", а также в Саратове и Петропавловске-Камчатском. "Мостотресту" принадлежит 83,99% акций ТСМ, 8% - генеральному директору Борису Сакуну, 8,01% - бывшему главе компании Юрию Гуменюку.

"Мостотрест" специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. ОАО "ТФК-Финанс" (инвестиционная компания, акциями которой владеют управляющие компании НПФ "Благосостояние", учрежденного при участии ОАО "Российские железные дороги") владеет 94,2% компании, остальные 5,8% находятся в свободном обращении.

Теги: ФАС, Транстроймеханизация
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