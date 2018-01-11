Названа самая пунктуальная авиакомпания мира

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Латвийская airBaltic является самой пунктуальной авиакомпанией мира, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG.

В 2017 году airBaltic на 90,01% рейсов выполняла полеты в срок, то есть с опозданием не больше 15 минут. В первую тройку вошли также Hong Kong Airlines (88,83%) и Hawaiian Airlines (87,24%).

Далее следуют панамская Copa Airlines (86,39), австралийская Qantas Airways (86,18%), Japan Airlines (85,27%), испанская Vueling Airlines (85,25%), сингапурская Jetstar Asia (85,08%), японская Skymark Airlines (85%) и замыкает десятку лидеров ирландская Aer Lingus (84,46%).

В расчеты входили данные авиакомпаний, которые входят в число 250 крупнейших мира и выполнили за год свыше 30 тысяч полетов.

Также OAG опубликовала рейтинг пунктуальности среди 20 авиаперевозчиков, которые осуществили наибольшее число рейсов в мире в прошлом году. Здесь лидерами стали две японские компании - Japan Airlines и All Nippon Airways (83,81%), а также американская Delta Air Lines (82,76%).

Самым загруженным международным маршрутом стал перелет Гонконг-Тайбэй, которые был в прошлом году осуществлен 29,494 тыс. раз со средней пунктуальностью обслуживающих его авиакомпаний в 70,9%. Далее следуют рейсы Куала-Лумпур - Сингапур (29,383 тыс., 78,52%) и Джакарта-Сингапур (26,872 тыс., 77,38%).

Среди местных маршрутов наиболее часто выполнялся перелет между корейским островом Чеджу и сеульским аэропортом Кимпхо (64,991 тыс., 74,06%). Затем идут маршруты Мельбург-Сидней (54,519 тыс., 74,1%) и Мумбай-Дели (47,462 тыс., 59,14%).

OAG - исследовательско-аналитическая компания, которая предоставляет информацию о точности в сфере путешествий. Она имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписание 900 авиакомпаний и свыше 4 тыс. аэропортов.