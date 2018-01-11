Путин обещал подумать об ослаблении регулирования рекламы крепкого алкоголя в СМИ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над просьбой представителей печатных СМИ разрешить рекламу крепкого алкоголя в период Чемпионата мира по футболу, хотя продемонстрировал личное неодобрительное отношение к пропаганде алкоголя.

В ходе встречи с главными редакторами российских печатных СМИ в четверг президенту поступила просьба "ослабить регулирование рекламы алкоголя".

Путин подчеркнул, что определенные послабления в этом вопросе уже сделаны, в частности, разрешена реклама пива и отечественных вин, произведенных из российского винограда.

Он также согласился с тем, что доходы СМИ от рекламы за последние годы сократились в два раза, и заверил, что действующие льготы для печатной прессы будут сохранены. "Что касается алкоголя... что там осталось-то? Водка? Виски? Виски - ну это совсем плохо", - сказал президент.

"Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?" - заметил он на ремарку о том, что водка - это гордость России и часть ее культуры,

Путин сказал: "Ну, какая гордость? Это не культура. Это, в лучшем случае, субкультура".

"Ну, хорошо, давайте мы подумаем", - согласился президент.