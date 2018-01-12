Dropbox запланировала IPO в ближайшие месяцы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская компания Dropbox Inc, создатель одноименного облачного сервиса по хранению данных, подала документы на первичное размещение акций, которое может состояться в ближайшие месяцы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

IPO может стать одним из крупнейших за последние годы - в 2014 году в рамках привлечения финансирования стоимость компании была оценена в $10 млрд.

Однако с того времени в компании и на рынке произошли существенные изменения. Раньше Dropbox считался самым перспективным облачным хранилищем для частных пользователей, однако затем конкуренция со стороны таких гигантов, как Google и Apple, заставила компанию изменить стратегию развития и сделать приоритетным направлением бизнеса оказание услуг корпоративным клиентам. При этом эксперты отмечают, что такие клиенты, как правило, предпочитают вести дела с компаниями, акции которых торгуются на бирже.

По данным Dow Jones VentureSource, в 2016 году IPO совершили 26 американских компаний из ИТ-сектора. При этом в стране существует более 100 фирм, стоимость которых оценивается выше $1 млрд и которые еще не разместили свои акции на бирже. В их числе такие гиганты, как сервис по заказу такси Uber Technologies и сайт по сдаче жилья Airbnb.

Dropbox была основана в 2007 году студентами Массачусетского технологического института (MIT). Всего компания привлекала финансирование на сумму более $600 млн. По словам основателя и гендиректора компании Дрю Хьюстона, в 2016 году ее выручка превысила $1 млрд, а число корпоративных клиентов - 200 тыс. юрлиц.