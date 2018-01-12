Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой в пределах 0,2% по индексам

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой индексов и blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2241,5 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1251,3 пункта (+0,2%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар подрос до 56,54 руб./$1 (+0,11 рубля).

В лидерах роста выступают "префы" "Россетей" (+0,9%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,8%), "РусАла" (+0,6%), "префы" "Башнефти" (+0,6%), акции "Детского мира" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,3%).

Просели бумаги "Башнефти" (-0,8%), "Мобильных телесистем" (-0,7%), "Мечела" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа "(-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%).

Индексы в США накануне в очередной раз обновили максимумы на фоне статданных и новостей крупных компаний.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,6% по сравнению с декабрем 2016 года. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,2% за месяц и на 3% за год. Падение показателя в месячном выражении стало первым с августа 2016 года, при этом годовой рост стал рекордным с 2011 года.

Данные о потребительской инфляции (индекс CPI) будут обнародованы в пятницу в 16:30 по Москве. Ожидается, что рост потребительских цен в декабре составил 0,1% в помесячном и 2,1% в годовом выражении.

Статданные об инфляции являются важным фактором, который учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США при определении курса денежно-кредитной политики.

Согласно текущему прогнозу руководства Федрезерва, в 2018 году базовая процентная ставка в стране будет повышена три раза. Однако многие эксперты отмечают, что темпы повышения ставки могут быть ускорены с целью избежать перегрева рынка на фоне снижения ставки налога на прибыль компаний.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная, японский рынок снизился вторую сессию подряд, в то время как гонконгский индикатор продолжает рекордную по длительности серию подъема (растет 14-е торги подряд).

Негативом для японского рынка является существенное укрепление иены за последние дни, связанное с действиями Банка Японии, которые были восприняты трейдерами как небольшой шаг к нормализации политики, пишет MarketWatch. Ранее на этой неделе японский центробанк сократил объем покупки наиболее долгосрочных бондов в рамках регулярных операций на открытом рынке.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в пятницу, указали на существенный рост положительного сальдо баланса внешней торговли страны. Темпы увеличения китайского импорта существенно замедлились в декабре 2017 года при незначительном ослаблении роста экспорта, в результате чего профицит торгового баланса увеличился на 40% - до $54,69 млрд.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, объем экспорта из страны в долларовом выражении в декабре повысился на 10,9% после увеличения на 11,5% в ноябре. Объем импорта в долларовом выражении вырос на 4,5% после скачка на 17,6% месяцем ранее.

Нефть утром корректируется вниз после обновления 3-летних максимумов. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $69,15 за баррель (-0,2% и +0,6% в четверг), февральская цена WTI - $63,44 за баррель (-0,6% и +0,4% накануне). В четверг цена Brent превышала $70 за баррель впервые с начала декабря 2014 года.

Трейдеры продолжают оценивать данные министерства энергетики США, которые указали на снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей - до минимальных с августа 2015 года 419,5 млн баррелей.

Нефтедобыча в США упала на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Тем не менее, Минэнерго прогнозирует рост добычи в 2018 году до рекордных 10,27 млн баррелей в сутки.

Трейдеры оптимистично настроены по поводу снижения запасов нефти в США и в мире, считая это признаком ребалансировки рынка - именно эту цель ставила перед собой ОПЕК, принимая решение об ограничении добычи.

Вместе с тем сами представители ОПЕК выражают опасения в связи с резким повышением цен на нефть, поскольку это может стать дополнительным стимулом для увеличения добычи в Штатах.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, утром в пятницу рынок акций покажет нейтральную динамику в диапазоне 2245-2250 пунктов по индексу МосБиржи, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2240 и 2220 пунктов, сопротивлениями выступят отметки 2250 и 2260 пунктов.

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация блока статистики в США, который будет включать в себя декабрьские данные по изменению объемов розничных продаж (16:30).

Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев полагает, что в пятницу не исключена приостановка подъема по индексу РТС. Хотя внешний фон в целом остается умеренно благоприятным, вероятным сценарием выглядит пауза в росте цен на нефть после тестирования отметки $70 за баррель по фьючерсам на Brent. Характер торгов на западных фондовых площадках также может измениться под влиянием данных по розничной торговле и динамике потребительских цен в США. На валютном рынке, по данным технического анализа, пара доллар-рубль может найти некоторую поддержку вблизи отметки 56,5 руб./$1, но среднесрочный тренд остается нисходящим.