"Газпром энергохолдинг" не подавал обязывающее предложение по Рефтинской ГРЭС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Газпром энергохолдинг" не подавал обязывающее предложение на покупку Рефтинской ГРЭС и не планирует, сказал журналистам глава холдинга Денис Федоров.

"Мы не увидели для себя возможности подавать обязывающие документы",- сказал он, пояснив, что станция очень дорогая.

Ранее сообщалось, что ООО "Газпром энергохолдинг" консультируется с агентом по продаже (Sberbank CIB - ИФ) по поводу приобретения у Enel Рефтинской ГРЭС. "Рефтинская ГРЭС специфическая и проблемная с точки зрения эксплуатации, общаемся со Сбербанком", - говорил журналистам Федоров.

Активом интересуется группа ЕСН. Как говорил в декабре владелец группы Григорий Березкин, на тот момент было подано необязывающее предложение. Цену, за которую группа готова купить актив, он не назвал.

В "Сибирской генерирующей компании" сообщали о появлении неких новых обстоятельств технического плана, связанных со станцией, которые требуют посещения объекта. "Два года назад у нас было одно представление (о том - ИФ) сколько проработает, сейчас изменилось, - говорил глава СГК Михаил Кузнецов. - Надо посмотреть, как проходили ремонты, как служба эксплуатации, много чего".

Как сообщалось, группа Enel ожидает закрытия сделки по продаже Рефтинской ГРЭС к середине 2018 года. Обязывающие заявки компания ожидала получить до конца прошлого года.

Enel впервые начала процесс продажи станции в 2016 году. Тогда источники на энергорынке отмечали, что Рефтинской ГРЭС интересовались "Интер РАО" , китайская "Хуадянь" и СГК. Тогда станцию не продали, Enel начала новый раунд продажи в июне.

ПАО "Энел Россия" в третьем квартале 2017 года зарегистрировало новую дочернюю компанию - ООО "Рефтинская ГРЭС", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Гендиректором нового ООО стал главный бухгалтер "Энел Россия" Валерий Гришачев. У "Энел Россия" в компании 100% долей. В качестве основного вида деятельности при регистрации ООО указало производство электроэнергии.