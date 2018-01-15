В России начался эксперимент по маркировке табачной продукции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В России с 15 января начинается эксперимент по маркировке табачной продукции, который продлится до конца года. Сроки пилотного проекта были утверждены постановлением правительства в декабре прошлого года.

Цели эксперимента - подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконным ввозу, производству и обороту табачной продукции (в том числе контрафактной). Предполагается, что оценка результатов будет проводиться дважды в год - до 1 июля 2018 года и до 31 декабря - с последующим докладом правительству. Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по проведению эксперимента назначены Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

О том, что правительство планирует запустить в 2018 году пилотный проект по маркировке табачных изделий, говорил в сентябре 2017 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Тип маркировки, который будет применяться на табачном рынке, пока не определен, решение может быть принято в 2018 году, говорил в ноябре вице-премьер Александр Хлопонин. По его словам, в случае внедрения на табачном рынке ЕГАИС розничные цены на табачные изделия вырастут незначительно - на 18 копеек на пачку.

Советник Хлопонина Григорий Петришин в конце ноября говорил, что среди типов систем маркировки, которые рассматривает правительство, - аналог ЕГАИС, действующей на алкогольном рынке, и электронные метки (которые уже применяются сейчас для маркировки шуб). В настоящее время в РФ маркируются меховые изделий, запущен пилотный проект по маркировке лекарств, с 2018 года планируется маркировать обувь, с 2019 года - одежду (куртки, блузки, сорочки, костюмы), а также постельное белье.