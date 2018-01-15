Рубль немного укрепился к бивалютной корзине после падения в пятницу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине после сильного падения по итогам пятницы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,49-56,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,49 руб./$1 (-15,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом снизился до 68,94 руб./EUR1 (-4 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 10,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 67,88 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к бивалютной корзине на старте торгов понедельника, отыгрывая сильное падение доллара в паре с евро на мировом валютном рынке. По итогам пятницы пара "евро-доллар" превысила $1,22 впервые с декабря 2014 года на новостях о том, что в Германии достигнута договоренность о формировании правительства, что позволит Ангеле Меркель в четвертый раз стать канцлером.

Нефть торгуется разнонаправленно в ходе азиатских торгов в понедельник. Ирак вслед за ОАЭ, Катаром и Оманом призвал партнеров по соглашению ОПЕК+ продолжить ограничения нефтедобычи, несмотря на повышение цен на нефть в последнее время. Об этом заявил на конференции в Абу-Даби министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве опустился на 0,07% - до $69,82 за баррель. Цена нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник повысилась на 0,11% - до $64,3 за баррель.

По итогам сессии 12 января котировка фьючерса на Brent увеличилась на 0,88, до $69,87 за баррель, в ходе торгов цена Brent впервые с декабря 2014 года поднималась выше $70 за баррель. Стоимость WTI выросла на 0,78%, до $64,30 за баррель - максимума на закрытие более чем за три года.

За прошлую неделю Brent прибавила 3,3%, WTI - 4,7%.

По данным Baker Hughes, число действующих буровых установок в США, эксплуатируемых для геологоразведки и добычи нефти, увеличилось на прошлой неделе на 10 единиц - максимальными темпами более чем за полгода - до 752. В Канаде этот показатель почти удвоился и достиг самого высокого уровня за 10 месяцев - 185.