"Полюс" и Fosun отказались от соглашения о продаже 10% акций золотодобытчика

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Соглашение о продаже китайской Fosun 12 млн 561 тысячи 868 акций (10% акций) золотодобывающего "Полюса" расторгнуто из-за невыполнения его условий, говорится в сообщении "Полюса".

Стороны согласились с расторжением соглашения, в том числе с отказом от опциона на покупку дополнительно 5% акций.

Соглашение о сделке было подписано 31 мая 2017 года. После того, как предварительные условия не были выполнены, стороны обсудили варианты урегулирования ситуации, но не достигли консенсуса, после чего Polyus Gold International Limited (PGIL) предложило отменить соглашение.

Вследствие отмены сделки структура акционеров "Полюса" останется в исходном состоянии: PGIL Саида Керимова контролирует 82,44% акций, казначейский пакет - 1,22%. Free float - 16,34% акций.

Соглашение с Fosun предусматривало также обязательство относительно дивидендов. Был установлен минимальный объем дивидендов по итогам 2017-2021 годов. По соглашению, по итогам 2017-2019 годов дивиденды должны быть не менее $550 млн в год, по итогам 2020-2021 годов - не менее $650 млн, то есть в общей сложности не менее $2,95 млрд. Дивидендная политика "Полюса" предполагает выплату 30% EBITDA по МСФО. Если сумма по этой формуле окажется больше, чем указанные выше уровни, выплаты должны быть не менее 30% EBITDA. После 2021 года дивиденды должны были выплачиваться в соответствии с дивидендной политикой, учитывая ограничение по отношению чистого долга ниже 2,5x.

По мнению БКС, выплаты золотодобытчика по итогам 2017-21 гг будут близки к уровню 30% EBITDA. Ниже дивиденды не снизятся, но отказ от минимальных уровней, установленных в соглашении с Fosun, негативен для компании, считает БКС.

"Полюс" по итогам I полугодия 2017 года выплатил акционерам в общей сложности $229 млн (104,3 рубля на акцию), что соответствовало 30% EBITDA компании. До этого "Полюс" выплачивал дивиденды по результатам 9 месяцев 2012 года. PGIL по итогам 2014 года выплатила акционерам $184,5 млн. По итогам 2013 года регулярных дивидендов не было, но спецдивиденды, объявленные в конце 2014 года, составили $500 млн.