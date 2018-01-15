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Renault увеличила продажи автомобилей в 2017 году до рекордного уровня

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Группа Renault увеличила реализацию автомобилей в 2017 году до рекордного уровня, причем темпы повышения ее продаж превзошли рост глобального автомобильного рынка.

В минувшем году автопроизводитель продал 3,76 млн машин, что на 8,5% больше, чем годом ранее. В целом мировой авторынок вырос на 2,3%, говорится в сообщении Renault.

По оценкам Renault, доля группы на мировом рынке легковых и легких коммерческих автомобилей выросла на 0,2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2016 годом - до 4%.

Год стал рекордным как для бренда Renault, так и для принадлежащего группе бренда Dacia.

Renault стала второй маркой по продажам в Европе в минувшем году. При этом компания сохранила лидерство в европейском сегменте электромобилей с рыночной долей в 23,8%.

Рост как продаж, так и рыночной доли группы Renault был отмечен во всех регионах, отмечается в пресс-релизе.

Так, в Европе продажи компании выросли на 5,6%, до 1,911 млн автомобилей, за пределами Европы - на 11,6%. На долю зарубежных продаж пришлось 49,2% общего показателя.

Рост продаж Renault в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 17%, в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Индию - 8,4%, в Северной и Южной Америке - 9,9%.

Доля Renault на европейском рынке увеличилась на 0,2 п.п., до 10,8%.

Россия остается вторым по величине рынком для группы Renault (с учетом продаж Lada), говорится в пресс-релизе.

"Renault планирует продолжить рост в 2018 году благодаря расширению зарубежной деятельности и обновлению линейки продукции", - отмечается в сообщении компании.

Акции Renault стабильны на торгах в Париже в понедельник.

Теги: Renault
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