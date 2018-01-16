Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,02-0,1%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов вторника сохранил смешанную динамику blue chips на фоне выросшей Азии и наметившейся коррекции в нефти, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,02-0,1% на бумагах металлургов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2260,18 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1264,1 пункта (-0,02%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 56,39 руб. (+0,07 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "РусАла" (-1,6%), "Норникеля" (-0,7%), "Северстали" (-0,5%), "Мечела" (-0,4%), "Башнефти" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Выросли бумаги "Детского мира" (+1,7%), "Газпром нефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Распадской" (+0,3%), "префы" "Мечела" (+0,8%), Сбербанка (+0,4%) и "Башнефти" (+0,3%).

Биржи США накануне были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии во вторник преобладает рост индексов (выросли Япония и Китай, гонконгский Hang Seng прибавил более 1% и обновил максимум с 2007 года), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%). Поддержку японским акциям оказала дешевеющая в паре с долларом иена.

Корейский индекс вырос на новости, что власти ЕС могут в январе исключить Южную Корею, а также Монголию, ОАЭ и ряд других стран из черного списка государств, которые выступают в качестве "налоговых гаваней".

Нефть Brent во вторник закрепляется в районе $70 за баррель - максимума с декабря 2014 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $70,0 за баррель (-0,4% и +0,6% в понедельник), февральская цена WTI - $64,4 за баррель (+0,3%).

Хедж-фонды за семь дней по 12 января увеличили чистые длинные позиции (разницу между ставками на рост и снижение цен) по нефти WTI до максимального уровня за всю историю подсчета показателя, то есть с 2006 года, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Ралли нефтяных котировок вызвано усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Между тем, аналитики крупнейших банков, включая Citigroup, Societe Generale и JPMorgan Chase, ожидают, что ускоренная ребалансировка рынка может привести к тому, что страны картеля и их партнеры откажутся от ограничений добычи уже в середине этого года, а не в декабре, как предполагает договоренность между ними.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК Grand Capital Сергей Козловский, рынок акций РФ, похоже, будет продолжать получать поддержку на общей волне восстановления мировой экономики, а также спроса на рублевые активы. Можно предположить, что этот процесс продолжится, пока цены на нефть держатся у локальных максимумов, а иностранных инвесторов привлекают акции российских компаний и облигации федерального займа (ОФЗ).

По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, внешний фон остается сравнительно благоприятным для российского рынка, но развитие ситуации в течение дня во многом зависит от успешности закрепления цены нефти выше $70 за баррель по фьючерсам на Brent. Данные технического анализа по-прежнему позволяют диагностировать восходящий тренд по индексу РТС, но отдельные индикаторы указывают на локальную "перекупленность".

На валютном рынке курс доллара остается под давлением, но влияние внешнего фона отчасти компенсируется покупками валюты Минфином РФ (ведомство планирует покупать валюту на сумму более 15 млрд руб. в день в период с 15 января по 6 февраля), поэтому не ожидается, что пара доллар-рубль окажется сильно ниже уровня 56,5 руб. в краткосрочной перспективе.