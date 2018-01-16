Курс биткойна опустился до минимума за шесть недель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна во вторник за час рухнул примерно на 10%, опустившись ниже $12 000 впервые с 5 декабря, свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk.

Биткойн начал сессию во вторник на отметке $13 585, ненадолго поднялся к $13 600, а затем неожиданно опустился ниже $11 700.

Существенное падение продемонстрировали и другие цифровые активы, включая эфир и токены XRP, также известные как Ripple.

Резкое снижение биткойна стало результатом "нехватки покупателей в Азии", заявил CNBC старший рыночный аналитик eToro Матри Гринспен. Инвесторы встревожены предупреждениями регуляторов из разных стран мира в отношении криптовалют и последними действиями китайских властей, направленными на ограничение активности в этом сегменте.