Акционеры собрались сменить президента НЛМК

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на внеочередном собрании 12 марта рассмотрят вопрос о переизбрании президента компании, говорится в сообщении НЛМК.

Как ожидается, Олег Багрин оставит пост президента, сохранив место в совете директоров, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Решение избрать нового президента было плановым, его инициировал сам Багрин", - сообщили в компании. "Все цели стратегии были достигнуты по итогам прошедшего года. Структурный эффект стратегических проектов превысил $1 млрд, показатель EBITDA вырос на 70% от уровня 2013, долг снизился до минимума, дивиденды достигли рекордных значений за всю историю компании", - заявил представитель НЛМК.

Источник, знакомый с планами металлургического гиганта, рассказал, что Багрина на посту президента сменит Григорий Федоришин, который в марте 2017 года был назначен старшим вице-президентом группы НЛМК. "Федоришин - один из членов команды Багрина, что обеспечивает преемственность руководства", - добавил собеседник агентства.

В сообщении НЛМК отмечается, что акционеры компании, владеющие не менее чем 2% голосов, вправе предложить кандидатов для избрания на должность президента в срок до 12 февраля.