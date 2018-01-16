Росатом передал споры в отрасли новому третейскому суду

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный центр при АНО "Институт современного арбитража" приступил к рассмотрению споров в атомной отрасли, следует из картотеки арбитражных дел. Для этих разбирательств создано специальное отделение центра и разработаны особые правила.

Ответственный администратор Арбитражного центра при Институте современного арбитража Андрей Горленко подтвердил эту информацию. Речь идет о спорах между предприятиями отрасли, сказал он "Интерфаксу". С учетом особой технической сложности таких разбирательств центр сформировал отдельную базу специалистов по разрешению споров в этой сфере, отметил Горленко.

Ранее, до третейской реформы, проведенной в 2017 году, в системе "Росатома" был собственный арбитраж - Третейский суд для разрешения экономических споров при частном учреждении "Центр третейского регулирования и правовой экспертизы" (госкорпорация владеет 100% ЦТРПЭ). Однако новый закон о третейских судах, вступивший в силу 1 сентября прошлого года, установил, что эти функции может выполнить лишь некоммерческая организация или структура при ней, которая получила рекомендацию специального совета при Минюсте, а затем разрешение правительства. Кэптивных арбитражей в России больше не будет, говорили разработчики документа.

В итоге сейчас рассматривать третейские споры в РФ могут только два старых арбитражных учреждения - Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ, а также два новых, получивших разрешение правительства. Это Арбитражный центр при РСПП и Арбитражный центр при НКО "Институт современного арбитража".