Nestle продаст кондитерский бизнес в США итальянской Ferrero

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, продает американское подразделение по выпуску кондитерских изделий итальянской компании Ferrero за $2,8 млрд.

Сделка, как ожидается, будет закрыта к концу первого квартала 2018 года. Ferrero оплатит покупку активов денежными средствами.

"В лице Ferrero мы нашли исключительное убежище для нашего кондитерского бизнеса в США, в котором он сможет процветать", - говорится в пресс-релизе Nestle.

"В то же время этот шаг позволяет Nestle инвестировать и вводить инновации в широком круге сфер, где компаний видит высокие перспективы роста и занимает ведущие позиции, включая сегменты ухода за животными, бутилированной воды, кофе, замороженных продуктов и детского питания", - отмечают в Nestle.

Выручка американского кондитерского подразделения Nestle в 2016 году составила порядка 900 млн швейцарских франков ($915 млн). На его долю приходится примерно 3% всей выручки Nestle в США.

В число брендов этого подразделения входят популярные на внутреннем рынке бренды шоколада Butterfinger, Crunch, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Chunky, OhHenry! и SnoCaps, а также локальные бренды других кондитерских изделий, в том числе SweeTarts, LaffyTaffy, Nerds, FunDip, PixyStix, Gobstopper, BottleCaps, Spree и Runts.

"Сделка предусматривает продажу только брендов кондитерских изделий, ориентированных на рынок США, и не включает известный бренд печенья Toll House, который является для компании стратегическим", - отмечается в сообщении Nestle.

"Nestle полностью привержена развитию операций в сфере кондитерских изделий по всему миру, особенно своего глобального бренда KitKat", - говорится в пресс-релизе.

Nestle является третьим по рыночной доле производителем кондитерских изделий в мире после Mars Inc. и Mondelez International Inc. В США компания занимает четвертое место, здесь ее опережает еще и Hershey Co.