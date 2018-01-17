Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,1%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением blue chips на фоне наметившейся общемировой коррекции после ралли с начала года, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,8-1,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2240,11 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1247,17 пункта (-1,1%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 56,66 руб./$1 (+0,13 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Мечела" (-2,4% и -2,6% "префы"), "Норникеля" (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,2%), "Башнефти" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "Роснефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), ВТБ (-1%).

Лучше рынка выглядят бумаги "Газпром нефти" (-0,04%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Индексы в США накануне после роста в начале торгов развернулись вниз, несмотря на позитивные прогнозы для сезона отчетности компаний. В ходе торгов Dow Jones впервые в истории превысил отметку 26 тыс. пунктов, но не смог удержаться на ней.

Одной из причин ухудшения настроений на рынке стали новости о том, что комитет по разведке Палаты представителей Конгресса потребовал, чтобы бывший советник президента Дональда Трампа Стивен Бэннон дал показания в суде в рамках расследовании так называемого "российского вмешательства" в президентские выборы, пишет The Wall Street Journal.

Индекс производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до 17,7 пункта при прогнозах роста до 19 пунктов с ранее объявленных 18 пунктов. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в отрасли.

Следом в среду снижается фондовая Азия (просели Япония и Китай) после роста до исторических максимумов в предыдущие сессии. На этой неделе свои финпоказатели за четвертый квартал и год в целом обнародует производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing и ряд других крупных компаний. Также на неделе будут опубликованы статданные о промпроизводстве и рынке недвижимости США и о росте экономики Китая в четвертом квартале.

Нефть утром в среду пытается стабилизироваться после резкого падения накануне, которое, по мнению экспертов, было связано с фиксированием прибыли после недавнего ралли до максимумов с декабря 2014 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $69,13 за баррель (-0,03% и -1,6% во вторник), мартовская цена WTI - $63,67 за баррель (без изменений и -0,9% накануне).

Трейдеры ждут новых данных о товарных запасах энергоносителей в США, пишет MarketWatch.

Рост цен на нефть способствует увеличению ее добычи в целом ряде стран, включая США. По оценкам министерства энергетики США, опубликованным во вторник, в феврале производство нефти в стране вырастет на 111 тыс. баррелей в сутки. В частности, ожидается активизация нефтепромысла в Северной Дакоте - руководство энергетического ведомства штата ждет роста добычи до рекордного уровня в первом полугодии.

Несмотря на ожидаемое увеличение добычи, аналитики Goldman Sachs заявили во вторник, что могут пересмотреть прогнозы цен на нефть на текущий год с повышением. На данный момент они прогнозируют среднегодовую цену Brent на уровне $62 за баррель, WTI - $57,5 за баррель.

Как отмечает руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский, рынок акций проседает на волне коррекции нефтяных цен, а также ожиданий новых антироссийских санкций из США.

В среду внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, на значениях потребительской инфляции в еврозоне. Также будут обнародованы величины сальдо торгового баланса РФ, объема промышленного производства в США, и ожидается выступления представителей ФРС. Кроме того, состоится заседание ЦБ Канады по денежной политике (предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, до 1,25% годовых).

Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев ожидает снижения индекса РТС на фоне повышения волатильности на фондовых рынках в целом. Так, индекс волатильности, рассчитываемый Чикагской биржей опционов (VIX), накануне впервые в текущем году превысил 11 пунктов. В течение дня глобальные участники рынка ожидают потока отчетности западных эмитентов, из которых интерес представляют отчеты банков Bank of America (14:45 мск) и Goldman Sachs (15:30 мск). На валютном рынке наметился "отскок" по индексу доллара (DXY), что может обеспечить возврат американской валюты на "Московской бирже" в область выше 56,5 руб.