Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.ЭкономикаПотери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.
Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,1%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением blue chips на фоне наметившейся общемировой коррекции после ралли с начала года, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,8-1,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2240,11 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1247,17 пункта (-1,1%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 56,66 руб./$1 (+0,13 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Мечела" (-2,4% и -2,6% "префы"), "Норникеля" (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,2%), "Башнефти" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "Роснефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), ВТБ (-1%).

Лучше рынка выглядят бумаги "Газпром нефти" (-0,04%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Индексы в США накануне после роста в начале торгов развернулись вниз, несмотря на позитивные прогнозы для сезона отчетности компаний. В ходе торгов Dow Jones впервые в истории превысил отметку 26 тыс. пунктов, но не смог удержаться на ней.

Одной из причин ухудшения настроений на рынке стали новости о том, что комитет по разведке Палаты представителей Конгресса потребовал, чтобы бывший советник президента Дональда Трампа Стивен Бэннон дал показания в суде в рамках расследовании так называемого "российского вмешательства" в президентские выборы, пишет The Wall Street Journal.

Индекс производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до 17,7 пункта при прогнозах роста до 19 пунктов с ранее объявленных 18 пунктов. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности в отрасли.

Следом в среду снижается фондовая Азия (просели Япония и Китай) после роста до исторических максимумов в предыдущие сессии. На этой неделе свои финпоказатели за четвертый квартал и год в целом обнародует производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing и ряд других крупных компаний. Также на неделе будут опубликованы статданные о промпроизводстве и рынке недвижимости США и о росте экономики Китая в четвертом квартале.

Нефть утром в среду пытается стабилизироваться после резкого падения накануне, которое, по мнению экспертов, было связано с фиксированием прибыли после недавнего ралли до максимумов с декабря 2014 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $69,13 за баррель (-0,03% и -1,6% во вторник), мартовская цена WTI - $63,67 за баррель (без изменений и -0,9% накануне).

Трейдеры ждут новых данных о товарных запасах энергоносителей в США, пишет MarketWatch.

Рост цен на нефть способствует увеличению ее добычи в целом ряде стран, включая США. По оценкам министерства энергетики США, опубликованным во вторник, в феврале производство нефти в стране вырастет на 111 тыс. баррелей в сутки. В частности, ожидается активизация нефтепромысла в Северной Дакоте - руководство энергетического ведомства штата ждет роста добычи до рекордного уровня в первом полугодии.

Несмотря на ожидаемое увеличение добычи, аналитики Goldman Sachs заявили во вторник, что могут пересмотреть прогнозы цен на нефть на текущий год с повышением. На данный момент они прогнозируют среднегодовую цену Brent на уровне $62 за баррель, WTI - $57,5 за баррель.

Как отмечает руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский, рынок акций проседает на волне коррекции нефтяных цен, а также ожиданий новых антироссийских санкций из США.

В среду внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, на значениях потребительской инфляции в еврозоне. Также будут обнародованы величины сальдо торгового баланса РФ, объема промышленного производства в США, и ожидается выступления представителей ФРС. Кроме того, состоится заседание ЦБ Канады по денежной политике (предполагается повышение ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, до 1,25% годовых).

Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев ожидает снижения индекса РТС на фоне повышения волатильности на фондовых рынках в целом. Так, индекс волатильности, рассчитываемый Чикагской биржей опционов (VIX), накануне впервые в текущем году превысил 11 пунктов. В течение дня глобальные участники рынка ожидают потока отчетности западных эмитентов, из которых интерес представляют отчеты банков Bank of America (14:45 мск) и Goldman Sachs (15:30 мск). На валютном рынке наметился "отскок" по индексу доллара (DXY), что может обеспечить возврат американской валюты на "Московской бирже" в область выше 56,5 руб.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.
Ранее российские интернет-ритейлеры попросили ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые из-за границы через торговые онлайн-площадкиПодробнее
Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.
Она распространится и на закрытые к весне счета в зарубежных банках, заявил министр финансов РФ Антон СилуановПодробнее
Курс биткоина за сутки упал на 25%Курс биткоина за сутки упал на 25%
В ночь на среду его стоимость опустилась почти до $10 тысячПодробнее
"Газпром" не будет отзывать апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом""Газпром" не будет отзывать апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом"
Зампред правления "Газпрома" опроверг, что компания после вынесения окончательного решения в принципе не будет его обжаловатьПодробнее
В Москве подан первый иск к Apple из-за проблем с аккумуляторами IPhoneВ Москве подан первый иск к Apple из-за проблем с аккумуляторами IPhone
Истец требует компенсации морального вреда в размере 777 тысяч рублей в связи с замедлением работы смартфонаПодробнее
Росавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январеРосавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январе
Регулятор выявил несоответствие чартерных программ резерву судов у "Азур эйр", Nordwind, "Икар" и "Роял флайт"Подробнее
"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом" о долгах за газ"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом" о долгах за газ
В этом решении нет ничего нового, прокомментировал ситуацию зампред правления концерна Александр МедведевПодробнее
Минэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 годуМинэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 году
С 1 февраля после ликвидации Резервного фонда Фонд национального благосостояния станет единым суверенным фондом РФПодробнее
Россияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhoneРоссияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhone
Юристы взялись за это дело в обмен на долю в материальной компенсацииПодробнее
"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение
Совет директоров компании на рутинном заседании неожиданно принял сразу два важнейших решенияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Столкновения у здания Рады в Киеве5 фото
16 января
Столкновения у здания Рады в Киеве
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУстроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоЭкономикаАмнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 г.ЭкономикаПотери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.В РоссииСвященник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режимаВ миреВрач Белого дома рассказал о состоянии здоровья ТрампаВ РоссииДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

Россиянин Рублев вышел в третий круг Australian Open

Павлюченкова и Касаткина проиграли и, соответственно, выбыли Подробнее

Канал NHK объяснил предупреждение о пуске ракеты КНДР ошибкой сотрудника

Спецкомиссия проверит видео полуобнаженных ульяновских курсантов летного училища

Совершившие нападение в Перми подростки пройдут психиатрическую экспертизу

Допинг-пробы российских футболистов будут проверяться в Лозанне

Летевший из Краснодара в Москву самолет сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Ученик сельской школы в Челябинской области ранил одноклассника ножом

На Алтае женщина под воздействием наркотиков выбросила дочь с третьего этажа

Устроившим поножовщину в школе пермским подросткам грозит до 7 лет тюрьмы

В ХМАО оштрафовавший чиновника за взятку судья ушел в отставку на следующий день

В оргкомитете ЧМ-2018 не увидели злого умысла в резонансном твите "Спартака"

В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФ

В ЦИК готовы запретить дипломатам из США наблюдать за президентскими выборами в РФС соответствующим предложением ранее выступил МИД России Подробнее

Отца обвиняемого в убийстве хабаровского пауэрлифтера сбила машина

Песков назвал запрет на проведение протестных акций прерогативой властей регионов

По его словам, такая инициатива не исходит из Кремля Подробнее

Полиция не нашла жестокости в действиях заморившей животных жительницы Екатеринбурга

Инфляция в еврозоне в декабре 2017 г. оправдала ожидания

Арестованные за резню в пермской школе подростки останутся в больнице до конца недели

Петербургского журналиста вызвали в СК для проверки об уклонении от службы

Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение жалобу на приговор националисту Поткину

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 января

Москвичей предупредили о гололеде и порывистом ветре

На подготовку к ЧМ по футболу из бюджетов затрачено 480 млрд рублей

Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство

Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийствоНад установлением полной картины произошедшего 15 января в пермской школе продолжает работать следствие Подробнее

Правозащитники назвали поджог причиной пожара ингушского офиса "Мемориала"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru