Россия в 2017 году увеличила экспорт продукции АПК на 15%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия в 2017 году увеличила экспорт сельхозпродукции и продовольствия на 15%, до $20 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на правительственном часе в Совете Федерации в среду. Таким образом, подтвердился прогноз, сделанный Минсельхозом ранее.

По словам министра, вырос экспорт не только зерновых, которые являются традиционной экспортной статьёй, но и продукции переработки.

Министр сообщил, что, по предварительным данным, экспорт подсолнечного масла вырос на 28%, до 2,3 млн тонн. "С начала сезона на экспорт вывезено почти 400 тыс. тонн сахара, что в 10 раз больше, чем за прошлый сезон, - также сказал он. - Такие возможности для нас открылись благодаря рекордному урожаю сахарной свёклы - мы собрали более 51 млн тонн и вышли на первое место в мире по производству свекловичного сахара".

По словам Ткачева, экспорт свинины вырос в 1,5 раза, до 21 тыс. тонн, мяса птицы - на 40%, до 130 тыс. тонн.

Министр также заявил, что с открытием рынка Китая экспорт этой сельхозпродукции может увеличиться кратно.