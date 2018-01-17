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Продажи автомобилей в ЕС в 2017 году выросли до максимума за 10 лет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в 2017 году увеличились на 3,4% и достигли максимальных с 2007 года 15,138 млн, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Положительная динамика наблюдается уже четыре года подряд.

В декабре 2017 года продажи сократились на 4,9%, до 1,088 млн автомобилей; спад объясняется тем, что в месяце было на один рабочий день меньше, чем в декабре 2016 года.

В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии в 2016 году было продано 15,63 млн автомобилей, прирост составил 3,3%. В декабре количество регистраций понизилось на 4,8%, до 1,14 млн.

Падение продаж в декабре зафиксировано на всех крупнейших авторынках Европы, кроме Испании (+6,2%).

В Германии продажи в прошлом месяце сократились на 1%, до 253,95 тыс., во Франции - на 0,5%, до 193,37 тыс. В Великобритании показатель рухнул на 14,4%, до 152,47 тыс., в Италии - на 3,2%, до 121,1 тыс.

По итогам 2017 года в целом Германия увеличила число регистраций на 2,7%, до 3,44 млн, Франция - на 4,7%, до 2,11 млн, Италия - на 7,9%, 1,97 млн, Испания - на 7,7%, до 1,23 млн. Великобритания сократила продажи на 5,7%, до 2,54 млн,

Среди компаний лидером европейского авторынка как в декабре, так и за весь год с огромным отрывом была группа Volkswagen, которая, однако, сократила долю рынка в 2017 году до 23,7% с 23,9% годом ранее. Снижение продаж в декабре составило 4%, рост в 2017 году - 2,3%.

Количество зарегистрированных новых автомобилей собственно бренда Volkswagen сократилось в прошлом году на 0,3%, до 1,646 млн, Audi - на 0,7%, до 797,8 тыс. Продажи Porsche выросли на 3,4%, до 68,7 тыс., Skoda - на 6,6%, до 674,8 тыс., Seat - на 14,3%, до 388,9 тыс.

Между тем доля группы PSA Group на европейском рынке подскочила в прошлом году до 12,2% с 9,9% в 2016 году. Компания увеличила продажи за год на 28,2%, до 1,85 млн автомобилей. Продажи бренда Peugeot повысились на 7,1%, Citroen - на 5,4%.

Другой французский автопроизводитель, Renault, увеличил продажи в Европе в 2017 году на 6,7%, в том числе бренда Renault - на 4,5%, Dacia - на 12,1%, Lada - на 29%. Доля компании на рынке региона за год увеличилась до 10,6% с 10,2%.

Продажи Fiat Chrysler на европейском рынке выросли в прошлом году на 4,9%, Ford - снизились на 0,2%, GM - упали на 39,6%.

Немецкий концерн BMW увеличил продажи на 0,9%, Daimler - на 4,8%.

Крупнейшие японские автопроизводители также остались в плюсе по итогам года: продажи Toyota увеличились на 13%, Nissan - на 3,1%, Suzuki - на 21,3%. Тем временем Mazda сократила продажи на 0,2%, Honda - на 11,5%, Mitsubishi - на 0,4%. Корейские Hyundai и Kia увеличили поставки на 3,4% и 8,8% соответственно.

Теги: ЕС
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