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Инфляция в еврозоне в декабре 2017 г. оправдала ожидания

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в декабре 2017 года выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель совпал с предварительными данными и с ожиданиями аналитиков.

В ноябре инфляция в еврозоне составляла 1,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,4%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), увеличились на 0,9% в годовом выражении. Показатель также совпал с прогнозами.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в декабре на 2,1% по сравнению с декабрем 2016 года. Энергоносители подорожали на 2,9%, услуги - на 1,2%.

В Германии потребительские цены повысились на 1,6%, во Франции - на 1,2%, в Италии - на 1%, в Испании - на 1,2%. Самая высокая инфляция наблюдалась в Эстонии и Литве - 3,8%. На Кипре потребительские цены снизились на 0,4%, в Исландии - упали на 1% в годовом выражении.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что инфляция в еврозоне составит 1,4% в 2018 году.

Теги: ЕС
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