Telegram собрался привлечь $1,2 млрд в результате двухэтапного ICO

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram планирует привлечь $600 млн в рамках закрытого размещения токенов для использования в своем блокчейне Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании.

Еще $600 млн планируется привлечь за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

ICO Telegram на $1,2 млрд станет самым крупным в истории, превзойдя объем прошлогоднего первичного размещения токенов Filecoin, в рамках которого было привлечено $257 млн.

В общей сложности в 2017 году стартапы получили через этот механизм финансирования более $4 млрд.

Проект Telegram нацелен на создание цифрового актива, который в конечном счете стал бы широко распространенным средством платежа. Проект включает в себя разработку мультиблокчейновой архитектуры, способной справляться с такими объемами сделок и обеспечить достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa Inc. и Mastercard Inc., следует из инвестпредложения.

Участникам ICO предлагается инвестировать в так называемое "Простое соглашение о будущих токенах" (SAFT), представляющее собой контракт, который дает инвестору право на цифровые активы после получения ими листинга на криптовалютных биржах.

Telegram рассчитывает, что его токены получат листинг в январе 2019 года или, самое позднее, до конца 2019 года, следует из документов.

"Для того чтобы криптоактивы стали мейнстримом, нужен кто-то вроде Telegram или WhatsApp. У Telegram уже есть полноценная криптоаудитория, - цитирует Bloomberg управляющего директора торговой платформы eToro Икбала Гандхама. - С технической точки зрения это выглядит впечатляюще, а у основателей действительно большой опыт. Думаю, все инвестировали бы в это, если бы могли".

После листинга токенов инвесторам, принявшим участие в закрытом размещении, придется держать свои монеты еще до 18 месяцев, следует из предложения.

ICO Telegram, вероятно, пройдет в условиях падения рынка криптовалют в связи с растущими опасениями ужесточения государственного регулирования и даже введения прямых запретов на ряд операций в этой сфере.

В среду курс биткойна опустился ниже отметки в $10000 впервые с 1 декабря 2017 года. Таким образом, стоимость криптовалюты по сравнению с максимумом, зафиксированным лишь месяц назад, упала вдвое.