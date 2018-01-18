ЦБ РФ заявил о плавном возвращении инфляции к таргету в 4%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Возвращение инфляции к таргету в 4% будет плавным, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме.

"Здесь важна плавность, важно инфляцию возвращать к 4% плавно", - сказал он.

Чтобы инфляция, которая, по последним недельным данным, составила 2,3%, быстро вернулась к 4%, нужно ее перелететь в годовом выражении выше 4%, добавил Дмитриев.

"И эта инерция останется. Поэтому (это мы коммуникационно озвучиваем) нейтрализация политики идет, запас здесь есть, но этот процесс не будет быстрым, чтобы не скатиться к тому, что через год - вот инфляция 5,5%. Когда же вы ее вернете назад к 4% и значит ли это, что скоро вы ужесточите политику? Чтобы здесь сохранялся разумный баланс между предсказуемостью нашей политики, плавностью наших действий и динамикой инфляции", - отметил глава департамента ЦБ.