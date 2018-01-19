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"Коммерсантъ" узнал о требовании продать контрольный пакет в "Возрождении" за месяц

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЦБ требует от братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых продать контрольный пакет в банке "Возрождение" до середины февраля, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Об этом изданию сообщил источник, знакомый с итогами встречи главы совета директоров "Возрождения" Отара Маргания с зампредами ЦБ Ольгой Поляковой и Дмитрием Тулиным 16 января. По его словам, ЦБ будет следить, чтобы сделка не была формальной.

По словам другого источника газеты, ЦБ требует смены не только владельцев, но и команды "Возрождения" в целом. Маргания отказался от комментариев изданию, ЦБ также не комментируют ситуацию.

По данным "Коммерсанта", переговоры о продаже контрольного пакета акций в банке "Возрождение" велись с рядом участников рынка, однако они не готовы приобретать актив в столь сжатые сроки, и высока вероятность перехода банка под управление временной администрации ЦБ. Опрошенные газетой "Коммерсантъ" эксперты не исключают передачи "Возрождения" рыночному инвестору, наиболее вероятным из которых они называют Альфа-банк.

В настоящее время акционеры "Возрождения" исходят из предписанного ранее 90-дневного срока продажи доли, сообщил "Интерфаксу" председатель правления банка Марк Нахманович.

"Основные акционеры действуют в рамках предписания ЦБ, согласно которому они должны сократить свою долю в акционерном капитале банка "Возрождение" в течение 90 дней. Предписаний об изменении этого срока не было", - сказал он.

В минувшую среду, 17 января, член совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил в кулуарах Гайдаровского форума, что Альфа-банк не знает, что собой представляет банк "Возрождение", и не интересуется его покупкой, сообщал "Интерфакс". Отвечая на вопрос, обсуждал ли Альфа-банк возможную покупку "Возрождения" с его собственниками, Авен заявил: "Мы никогда в жизни с братьями Ананьевыми не общались".

Контрольный пакет в "Возрождении" принадлежит компании Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых, которые являются бенефициарами отправленного в декабре на санацию Промсвязьбанка. "Возрождение" в периметр финансового оздоровления Промсвязьбанка не вошло. ЦБ заявил, что рассматривает его как финансово устойчивый банк, к которому у регулятора нет претензий. Но так как Промсвязьбанк будет санироваться с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (структуры ЦБ), собственники "Возрождения" в течение 90 дней с момента получения предписания ЦБ должны снизить долю в банке до 10%.

"Предписание Банка России о снижении доли основных акционеров будет выполнено в полной мере и в установленные регулятором сроки - 90 дней", - приводились слова председателя правления банка "Возрождение" Марка Нахмановича в пресс-релизе от 25 декабря.

На 7 марта 2018 года намечено внеочередное собрание акционеров "Возрождения", на котором планируется рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и утверждении нового состава совета.

Минувшей осенью акционеры хотели присоединить к Промсвязьбанку "Возрождение", но сделка неожиданно была отложена, официально было объявлено, что на базе "Возрождения" предполагается создать digital bank.

Банк "Возрождение" по итогам трех кварталов 2017 года занял 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Теги: ЦБ, Возрождение, Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев
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