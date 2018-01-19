ЦБ РФ сменил главу кадрового департамента

Сутками ранее валюта обесценилась более чем на четверть Подробнее

Один из основных российских фондовых индикаторов утром в пятницу обновил исторический максимум Подробнее

Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

17 января 14:56

Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей

Исследователи узнали, что в период быстрого роста цены на криптовалютной бирже в торгах участвовали принадлежащие кому-то два робота Markus и Willy Подробнее

17 января 12:22

Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.

Ранее российские интернет-ритейлеры попросили ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые из-за границы через торговые онлайн-площадки Подробнее

17 января 11:33

Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.

Она распространится и на закрытые к весне счета в зарубежных банках, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов Подробнее

17 января 03:18

Курс биткоина за сутки упал на 25%

В ночь на среду его стоимость опустилась почти до $10 тысяч Подробнее

16 января 16:28

"Газпром" не будет отзывать апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

Зампред правления "Газпрома" опроверг, что компания после вынесения окончательного решения в принципе не будет его обжаловать Подробнее

16 января 16:10

В Москве подан первый иск к Apple из-за проблем с аккумуляторами IPhone