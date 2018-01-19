ЦБ РФ сменил главу кадрового департамента

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Директор департамента кадровой политики ЦБ РФ Александр Осипов покинул свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России, говорится в сообщении регулятора.
Исполняющим обязанности главы этого департамента назначен Павел Панкин, занимавший пост заместителя Осипова.
Осипов был назначен директором департамента кадровой политики ЦБ 25 сентября 2017 года. Этот пост в начале сентября покинул Руслан Вестеровский, перешедший на должность заместителя председателя ЦБ.