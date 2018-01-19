American Express завершил квартал с убытком впервые за 25 лет

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - American Express Co (AmEx), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, получил чистый убыток в четвертом квартале 2017 года из-за списаний, связанных с изменениями налогового законодательства в США.

Компания фиксирует квартальный убыток впервые с 1992 года.

Как говорится в отчетности AmEx, чистый убыток в октябре-декабре составил $1,22 млрд, или $1,41 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $800 млн, или $0,88 на акцию, за аналогичный период 2016 года.

Прибыль без учета разовых факторов, включая списание, составила $1,58 на акцию. Выручка AmEx повысилась на 10%, с $8,02 млрд до $8,84 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,54 на акцию, выручку - $8,71 млрд.

В 2017 году в целом чистая прибыль AmEx упала вдвое, до $2,74 млрд, а выручка увеличилась на 4%, до $33,47 млрд.

Также из-за налоговой реформы показатель достаточности капитала первого уровня компании снизился до 9% на конец 2017 года против 12,3% годом ранее. Несмотря на падение, показатель значительно превышает требуемый регуляторами уровень.

Отчисления на покрытие убытков по кредитам подскочили в прошлом квартале на 33%, до $833 млн.

В 2018 году компания прогнозирует прибыль в размере $6,9-7,3 на акцию, при этом рынок ожидает, что показатель составит $7,04 на бумагу.

Акции AmEx подешевели в ходе предварительных торгов в пятницу на 3%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 31%, до $87,5 млрд.