Иран построит береговой участок крупного газопровода в Оман

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Иран готов построить береговой участок крупного трубопровода, по которому природный газ будет поставляться из Персидского залива в Оман к югу от Оманского залива. Об этом сообщил главный исполнительный директор National Iranian Gas Co. (NIOC) Хамидреза Араки.

Иран и Оман в феврале 2017 года подписали предварительное соглашение по проекту трубопровода, стоимость которого оценивается в $1,2 млрд. Однако он по-прежнему находится на самой начальной стадии, отмечает Financial Tribune.

В рамках достигнутых в 2013 году договоренностей Оман будет получать 28 млн кубометров газа в сутки из Ирана в течение 15 лет. Страны надеются, что поставки начнутся к 2020 году, сообщает Shana .

"Основываясь на переговорах между Тегераном и Маскатом, Иран будет возводить наземный участок газопровода, и мы готовы приступить к работе", - сказал Араки.

Планы предусматривают расширение существующей трубопроводной инфраструктуры почти на 200 км для передачи газа из портового иранского города Ассалуйе на берегу Персидского залива в Кухмобарак на берегу Оманского залива. Оттуда будет проложен подводный трубопровод в оманский порт Сохар.

По данным IRNA, султанат может импортировать до 20 млрд кубометров иранского газа в год, или более 50 млн кубометров в сутки для удовлетворения своих потребностей.

По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, трубопровод обойдет морскую границу ОАЭ, "поскольку Эмираты не позволят прокладывать трубопровод в своих территориальных водах".

Это означает, что трубопровод будет проложен через более глубоководные участки Оманского залива (до 1000 метров), а не в более мелких водах ОАЭ (около 300 метров).

Иран производит более 800 млн кубометров газа в сутки, экспортирует всего около 40 млн кубометров в сутки. Страна имеет крупнейшие в мире запасы газа после России.