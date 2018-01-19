Главные новости
СпортМОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человекВ РоссииНападение на школу в Улан-Удэ. ОбобщениеВ миреПассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса использовали для обогрева паяльную лампу
Экономика

Иран построит береговой участок крупного газопровода в Оман

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Иран готов построить береговой участок крупного трубопровода, по которому природный газ будет поставляться из Персидского залива в Оман к югу от Оманского залива. Об этом сообщил главный исполнительный директор National Iranian Gas Co. (NIOC) Хамидреза Араки.

Иран и Оман в феврале 2017 года подписали предварительное соглашение по проекту трубопровода, стоимость которого оценивается в $1,2 млрд. Однако он по-прежнему находится на самой начальной стадии, отмечает Financial Tribune.

В рамках достигнутых в 2013 году договоренностей Оман будет получать 28 млн кубометров газа в сутки из Ирана в течение 15 лет. Страны надеются, что поставки начнутся к 2020 году, сообщает Shana.

"Основываясь на переговорах между Тегераном и Маскатом, Иран будет возводить наземный участок газопровода, и мы готовы приступить к работе", - сказал Араки.

Планы предусматривают расширение существующей трубопроводной инфраструктуры почти на 200 км для передачи газа из портового иранского города Ассалуйе на берегу Персидского залива в Кухмобарак на берегу Оманского залива. Оттуда будет проложен подводный трубопровод в оманский порт Сохар.

По данным IRNA, султанат может импортировать до 20 млрд кубометров иранского газа в год, или более 50 млн кубометров в сутки для удовлетворения своих потребностей.

По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, трубопровод обойдет морскую границу ОАЭ, "поскольку Эмираты не позволят прокладывать трубопровод в своих территориальных водах".

Это означает, что трубопровод будет проложен через более глубоководные участки Оманского залива (до 1000 метров), а не в более мелких водах ОАЭ (около 300 метров).

Иран производит более 800 млн кубометров газа в сутки, экспортирует всего около 40 млн кубометров в сутки. Страна имеет крупнейшие в мире запасы газа после России.

Теги: Иран, Оман
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбаргоТолько 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго
Россельхознадзор констатировал тупик во взаимоотношениях с ЕСПодробнее
Думские коммунисты инициировали выход РФ из ВТОДумские коммунисты инициировали выход РФ из ВТО
Авторы законопроекта считают, что Россия вступила в ВТО вопреки логике и последствия вступления не были просчитаныПодробнее
Внешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрдВнешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрд
Задолженность увеличилась на $14,952 млрдПодробнее
Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка
Его руководителем станет глава "Российского экспортного центра" Петр ФрадковПодробнее
Индекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктовИндекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктов
Один из основных российских фондовых индикаторов утром в пятницу обновил исторический максимумПодробнее
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумИндекс МосБиржи обновил исторический максимум
Лидерами роста стали акции "АЛРОСА", Сбербанка, "Роснефти", "Татнефти" и "Башнефти"Подробнее
Курс биткойна опустился ниже $10000Курс биткойна опустился ниже $10000
Сутками ранее валюта обесценилась более чем на четверть Подробнее
Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людейСтоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей
Исследователи узнали, что в период быстрого роста цены на криптовалютной бирже в торгах участвовали принадлежащие кому-то два робота Markus и WillyПодробнее
Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд руб.
Ранее российские интернет-ритейлеры попросили ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые из-за границы через торговые онлайн-площадкиПодробнее
Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь 2018 г.
Она распространится и на закрытые к весне счета в зарубежных банках, заявил министр финансов РФ Антон СилуановПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 января9 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортМОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человекВ РоссииНападение на школу в Улан-Удэ. ОбобщениеВ миреПассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса использовали для обогрева паяльную лампуВ миреФранция ненадолго отпустила Керимова в РоссиюЭкономикаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

Мелания Трамп оказалась самым популярным членом семьи президента США

Twitter заподозрил еще тысячу аккаунтов в публикации "российской пропаганды"

В субботу в Москве простятся с лидером "Трудовой России" Виктором Анпиловым

Ограничения на движение по всем автодорогам в Ростовской области сняты

Глава Чечни наградил лидера "Ночных волков" орденом Ахмата Кадырова

На выходных Трамп отметит годовщину своей инаугурации

Билеты на вечеринку в резиденции Мар-а-Лаго стоят от $100 тысяч на двоих Подробнее

В Твери завели дело после нападения пациента на фельдшера скорой помощи

Глава МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе

В Люберцах пьяный водитель попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС

Пострадавшей учительнице пермской школы попросили присвоить звание Героя РФ

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Мексике

МОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человек

МОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человекВ Пхенчхан также не рекомендовали приглашать 51 тренера и 10 медицинских работников из России Подробнее

Два россиянина вошли в тройку лучших на ЧЕ по фигурному катанию

Дмитрий Алиев и Михаил Коляда завоевали серебро и бронзу соответственно Подробнее

Пять человек погибли в ДТП под Омском

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru