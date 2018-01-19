Европейские фондовые рынки резко выросли в пятницу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за котировками акций компаний промышленного и технологического секторов, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,5%, до 400,88 пункта, завершив повышением третью неделю подряд.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,6%, германский DAX - на 1,2%, испанский IBEX 35 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 0,5%.

Акции немецкого автоконцерна Volkswagen AG (VW) подорожали по итогам торгов на 1,2%. Deutsche Bank заявил о намерении продать бумаги Infineon Technologies, зафиксировав прибыль после существенного роста их стоимости, и инвестировать часть этих средств в акции VW.

По мнению экспертов Deutsche Bank, предстоящий год будет благоприятным для VW, однако эти перспективы еще не полностью отражены в акциях автопроизводителя.

Стоимость бумаг Infineon увеличилась к закрытию рынка на 0,6%.

Подындекс технологических компаний в Stoxx Europe 600 вырос в пятницу на 0,8%.

Акции Thyssenkrupp AG подорожали на 4,3% после того, как германская сталелитейная компания подтвердила целевые показатели на 2018 год и сообщила о продолжающейся работе над созданием СП с Tata Steel.

Котировки акций нефтяных компаний опустились по итогам торгов вслед за снижением цен на нефть. Бумаги BP подешевели на 1,3%, Total - на 0,6%.

Цены акций британских ритейлеров также снизились после того, как продавец покрытий для пола Carpetright Plc и сеть магазинов одежды Bonmarche предупредили о возможном падении прибыли. Капитализация Carpetright рухнула на 39%, Bonmarche - на 17%.

Цена бумаг ритейлера товаров для ремонта Kingfisher Plc уменьшилась на 2,3%, Marks & Spencer - на 0,7%, Next - на 1,7%.

"Сегодня очередной плохой день для британских ритейлеров, - говорит глава отдела исследований в Accendo Markets Майк ван Далкен. - На этот раз тревожные сигналы поступили от Carpetright и Bonmarche, и это только увеличило поток негативных новостей из сектора, поступающих с начала года".

Также в пятницу стало известно, что объем розничных продаж в Великобритании в декабре сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, темпы снижения были максимальными за год. В годовом выражении продажи выросли на 1,4%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 1% и рост второго на 2,6%.

Объем продаж в 2017 году в целом повысился на 1,9%, минимальными темпами с 2013 года.

Акции авиакомпании EasyJet подорожали на 4,7% вслед за улучшением оценки ее акций экспертами Morgan Stanley. В то же время бумаги Air France-KLM, оценка которых была ухудшена, выросли в цене на 0,4%.