Россия и Кувейт начали переговоры о строительстве АЭС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия и Кувейт обсуждают строительство АЭС, заявил в интервью "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"С кувейтскими партнерами у нас тоже есть большое количество направлений перспективных. В том числе, кувейтские коллеги планируют построить атомную электростанцию. Сейчас ведутся соответствующие переговоры, подана заявка со стороны "Росатома", - сказал министр.

Как сообщалось, в 2010 году Россия и Кувейт подписали меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома. РФ готова, в частности, содействовать Кувейту в развитии программы мирного использования атомной энергии, включая помощь в разведке и добыче урана, подготовке кадров, проведении исследований, а также в сооружении АЭС, если такое решение будет принято властями страны, заявлял после подписания Сергей Кириенко, возглавлявший тогда "Росатом".