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Экономика

Рубль повысился к бивалютной корзине вечером в понедельник

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне слабости доллара на Forex.

Курс доллара США составил 56,58 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,33 руб./EUR1, понизившись на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 10,18 копейки - до 62,32 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на вечерних торгах в условиях общей слабости доллара на мировом валютном рынке. Американская валюта остается под давлением приостановки работы правительства США; очередная попытка разрешить разногласия между республиканцами и демократами, которые привели к прекращению финансирования, ожидается в понедельник.

Сенат, как ожидается, проведет процедурное голосование по законопроекту о продлении финансирования правительства до 8 февраля, чтобы определить, сможет ли документ набрать достаточное количество голосов. В воскресенье аналогичная попытка проголосовать по законопроекту, для чего "за" должны были высказать не менее 60 сенаторов, провалилась.

Цены на нефть, демонстрировавшие снижение днем в понедельник, перешли к небольшому укреплению. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве поднялась на 0,32% - до $68,83 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,24% - до $63,46 за баррель.

Поддержку рынку оказали итоги первого в этом году заседания министерского мониторингового заседания ОПЕК+, прошедшего в воскресенье, участники которого не исключили, что сделка может быть продлена и после 2018 года, если появится такая необходимость.

При этом министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявил, что вместо продления сделки о сокращении нефтедобычи после 2018 года между участниками сделки ОПЕК+ может быть внедрен новый тип соглашения.

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, последние полторы недели рубль торгуется в достаточно узком диапазоне, так как на рынке пока нет новых драйверов. "С одной стороны, общие настроения во всей группе валют emerging markets умеренно позитивные, с другой - цены на нефть пытаются развить небольшую локальную коррекцию. Эти факторы уравновешивают друг друга, поэтому в ожидании новых драйверов на рынке будет наблюдаться консолидация в районе 56 руб./$1. Что касается ожидания санкций, то пока рынки надеются, что санкции будут введены исключительно относительно группы физических лиц и не затронут госдолг. Это базовый сценарий, и сильные движения на рынке будут возможны лишь в случае санкций в отношении госдолга", - полагает М.Поддубский.

"Поддержка национальной валюты со стороны рынка нефти фактически отсутствует, и драйвером укрепления российской валюты в понедельник, по всей видимости, выступает активный приток капитала в широкий перечень рублевых активов. Согласно EPFR, за последние две недели чистый приток капитала в российские фонды акций в преддверии сезона корпотчетов составил $780 млн. В свою очередь индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI обновил исторические максимумы, тем самым сигнализируя о сохраняющемся интересе и к российским облигациям", - считает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"На этой неделе чуть больше факторов говорит в пользу небольшого укрепления рубля. Во-первых, это стабильный спрос на ОФЗ. Размещения облигаций Минфина России проходят с переподпиской, участники рынка не ждут, что расширение санкций в США коснется ОФЗ (вероятнее всего, что они затронут только отдельных россиян и российские компании). Во-вторых, это начало налогового периода. В-третьих, это высокие цены на нефть: баррель нефти смеси Brent удерживается в районе $70. Если бы не ряд факторов, при такой нефти цена доллара США могла бы находиться в границах 54-55 руб./$1", - считает старший аналитик ГК "Альпари" Роман Ткачук.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 января на 3,69 копейки, до 56,6261 руб./$1, и опустил курс евро на 13,03 копейки, до 69,265 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 1,31 копейки по отношению к пятнице и составил 56,5784 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился всего на 0,7 копейки и составил 56,5876 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 092,383 млн, из которых $998,546 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 093,837 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,74 копейки по отношению к закрытию пятницы - до 69,2833 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве понедельника снизился на 9,37 копейки и составил 69,2946 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR314,725 млн, из которых EUR140,387 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR174,338 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок опустилась на 5 б.п. - до 7,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. - до 7,76% годовых, на 3 месяца - на 3 б.п., до 7,77% годовых, на 6 месяцев - на 4 б.п., до 7,73% годовых.

"Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка на протяжении минувшей недели стабилизировалась на довольно комфортных уровнях. В банковской системе сохраняется избыток рублевой ликвидности, которая слабо поддается абсорбированию со стороны ЦБ РФ. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется, по нашим оценкам, порядка 970 млрд рублей, еще 130 млрд рублей - по налогу на прибыль, уплата которого состоится в начале следующей недели. С учетом благоприятной рыночной конъюнктуры, планируемые оттоки могут приподнять рублевые ставки лишь краткосрочно", - считает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Теги: Московская биржа
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