Внутренний долг РФ в госбумагах в 2017 г. увеличился до 7,247 трлн руб.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Внутренний государственный долг РФ, выраженный в госбумагах, в 2017 году увеличился на 1 трлн 146,8 млрд рублей, или на 18,8% - до 7 трлн 247,1 млрд рублей с 6 трлн 100,3 млрд рублей, сообщает Минфин РФ.

Минфин в прошлом году привлек в бюджет через размещение гособлигаций 1 трлн 756,4 млрд рублей. С учетом погашения бумаг на 632,951 млрд рублей чистое привлечение составило 1 трлн 123,479 млрд рублей.

Расходы бюджета на обслуживание госдолга за год составили 527,608 млрд рублей.

В итоге чистое поступление в федеральный бюджет по операциям с рублевыми госбумагами в 2017 году составило 595,871 млрд рублей.